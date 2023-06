تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی غنی از فلاوانول‌ها (که در چای، سیب و انواع توت‌ها یافت می‌شوند) مصرف می‌کنند، کمتر در معرض از دست دادن حافظه مرتبط با افزایش سن هستند.

۳ سال مطالعه روی ۳ هزار و ۵۶۲ نفر حدوداً ۷۱ ساله نشان داد که افراد با مصرف منظم بالای فلاوانول، عملکرد حافظه هیپوکامپ بهتری داشتند.

این تحقیق که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد، نشان داد که مصرف مکمل ۵۰۰ میلی گرم فلاوانول در روز می‌تواند تأثیر منفی مصرف کم فلاوانول در افراد مسن را بر عملکرد حافظه معکوس کند.

دانشمندان در مورد اینکه آیا این مطالعه نشان می‌دهد که مکمل‌های فلاوانول ایده خوبی برای افراد مسن است یا خیر، اختلاف نظر داشتند.

منبع: گاردین