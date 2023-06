چگونه با استفاده از هوش مصنوعی، ایمیل بنویسیم؟

کاربرد هوش مصنوعی اکنون به اپلیکیشن‌هایی مانند Docs و Gmail که کاربران زیادی دارند رسیده است؛ بر این اساس گوگل در Gmail یک ویژگی جدید به نام «Write to Me» را معرفی کرده که می‌تواند برای کاربران ایمیل بنویسد.

ویژگی Write to Me می‌تواند پیش‌نویس‌های ایمیل کاملی را بر اساس دستور‌های ساده برای شما ایجاد کند. این ویژگی در حال حاضر به عنوان بخشی از برنامه Workspace Labs در دسترس است؛ به گونه‌ای که می‌توانید به صورت آنلاین در آن تمایل خود را برای پیوستن به برنامه اعلام کنید.

چگونه از این ویژگی استفاده کنم؟

در ادامه مراحلی که برای استفاده از ویژگی Write to Me باید دنبال کنید، معرفی می‌شوند:



جیمیل را باز کنید و روی Create کلیک کنید.



در پایین پنجره Create، روی دکمه "Help me write" کلیک کنید.



در کادر اعلان، توضیح کوتاهی از آنچه می‌خواهید ایمیل بیان کند تایپ کنید. برای مثال، می‌توانید بنویسید یک ایمیل با درخواست زمان مرخصی بنویسد یا ارسال ایمیلی درباره عدم امکان شرکت در یک رویداد.



روی Create کلیک کنید تا Gmail یک پیش نویس از ایمیل شما ایجاد کند.



در صورت نیاز می‌توانید پیش نویس را ویرایش کنید.



روی گزینه insert کلیک کنید، پس از اتمام روی Submit کلیک کنید.



مواردی که باید در نظر گرفته شوند



گوگل از قدرت هوش مصنوعی برای صرفه جویی در وقت و انرژی شما هنگام نوشتن ایمیل استفاده می‌کند.



این ویژگی جدید در جیمیل می‌تواند به کاربران کمک کند تا با دادن نقطه شروع و پیشنهاد راه‌هایی برای بهبود نوشتار آن‌ها، ایمیل‌های مؤثرتری بنویسند.



هر چه در درخواست خود دقیق‌تر باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.



به عنوان مثال، به جای تایپ ارسال ایمیل به همکار بنویسید: ارسال ایمیل به همکارم رایان در مورد یک ارائه.



می‌توانید طول پیش‌نویس خود را نیز تغییر دهید.



همچنین می‌توانید از دکمه Refresh برای ایجاد پیش نویس جدید استفاده کنید.



این ویژگی جدید در ایمیل قادر به درک انواع درخواست‌ها نیست.



به عنوان مثال، نمی‌تواند ایمیل‌هایی بنویسد که نیاز به دانش یا تجربه خاصی دارند.



Write for Me نمی‌تواند پیام‌های ایمیل با ماهیت محرمانه یا حساس بنویسد.

منبع: الیوم السابع