مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۳ خود نام ۶۵ مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر آسیا منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه نخست ملی و ۶۴ آسیا جای گرفته است. جایگاه دو مؤسسه ایرانی نیز با عنوان «reporter» گزارش شده است. مؤسسه‌هایی که رتبة آسیایی آن‌ها «reporter» است، آن‌هایی هستند که داده‌های خود را به «مؤسسه آموزش عالی تایمز» داده‌اند، ولی کمیته لازم برای به دست آوردن رتبه آسیایی را نداشته‌اند.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۹۲۸ مؤسسه از ۳۶ کشور گوناگون آسیا در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۵۸ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر آسیا جای گرفته بودند.

روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز» همواره رشد داشته است و در ویرایش ۲۰۲۳ به ۶۵ مؤسسه رسیده است. با این حال، باید توجه داشت که شمار مؤسسه‌های برتر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» نیز سال به سال افزایش یافته است. برای نمونه، در ویرایش ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی، ۸۲۹ مؤسسه از کشور‌های گوناگون آسیا در فهرست پایانی رتبه‌بندی شده بودند.

بر پایه ویرایش ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «Tsinghua University» پیشگام آسیا است و «Peking University»، «National University of Singapore»، «University of Hong Kong»، «Nanyang Technological University, Singapore»، «Chinese University of Hong Kong»، «The Hong Kong University of Science and Technology»، «The University of Tokyo»، «Fudan University»، و «Shanghai Jiao Tong University» در جایگاه دوم تا نهم هستند.