رشد کیفی نشریات و تولید علم در دانشگاه آزاد شیراز

محمدامین شایگان از فعالیت ۱۷ نشریه در دانشگاه آزاد شیراز خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون مجوز ۹ نشریه جدید در گروه‌های مختلف علمی اخذ شده و با پیگیری‌های انجام شده نسبت به فعالسازی مجدد ۳ نشریه اقدام شده و در حال حاضر ۱۷ نشریه در واحد شیراز وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد شیراز گفت: از این ۱۷ نشریه، ۶ نشریه به زبان انگلیسی و ۱۱ نشریه به زبان فارسی است. ۱۰ نشریه در حوزه علوم انسانی و هنر و هفت نشریه در حوزه رشته‌های علوم، مهندسی و کشاورزی فعالیت می‌کنند.

شایگان گفت: همچنین اقدامات لازم براس اخذ مجوز چهار نشریه دیگر در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی انجام شده است.

او گفت: در میان نشریات دارای مجوز، نشریه Journal of Mathematical Extension علاوه بر رتبه علمی (الف) وزارت علوم دارای رتبه ISI-ESCI نیز است و در ارزیابی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه A شده است. این مجله به زبان انگلیسی بوده و مقالات علمی در زمینه‌های مختلف علم ریاضی را منتشر می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد شیراز گفت: نشریه انگلیسی زبان Journal of System Management دارای رتبه علمی (ب) وزارت علوم است و در ارزیابی انجام شده در سال ۱۴۰۱ ارتقا امتیاز داشته و با رتبه A در حال فعالیت است. همچنین این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

به گفته شایگان، نشریه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری (سیاست گذاری محیط شهری سابق) ضمن نمایه سازی در پایگاه استنادی (ISC) از سال ۱۴۰۰، در ارزیابی نشریات سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ رتبه علمی) ب از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات شد. همچنین این نشریه رتبه A دانشگاه آزاد اسلامی را نیز دارد.

او گفت: نشریه Journal of Studies in Learning and Teaching English در سال ۱۴۰۱ از رتبه C به رتبه A در ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا یافته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد شیراز گفت: با توجه به اینکه چاپ و انتشار دستاورد‌های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی در نشریات دانشگاه آزاد اسلامی دارای امتیاز ویژه برای پیش دفاع و دفاع است، لذا دانشجویان، اساتید و محققین می‌توانند مقالات و دستاورد‌های پژوهشی خود را براساس رتبه و درجه در مجلات دانشگاه چاپ کنند.