۵ نشریه نانویی در جمع نشریات دارای ضریب تاثیر

گزارش استنادی نشریات در سال ۲۰۲۲، توسط Web of Science، یکی از معتبرترین پایگاه‌های استنادی علمی جهان منتشر شد.

در این گزارش، از ۲۱ هزار ۵٠٠ نشریه دارای ضریب تاثیر، ۱۵۶ نشریه ایرانی حضور دارند که نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry (JNSC) با کسب ضریب تاثیر ۱۰٫۱ برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد.

این نشریه که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس است در سه حوزه موضوعی WoS شامل Chemistry, Materials Science، Nanoscience and Nanotechnology قرار دارد و در هر سه حوزه موضوعی در چارک Q ۱ است.

همچنین نشریات حوزه فناوری نانو با عناوین زیر نیز برای اولین بار در گزارش استنادی ۲۰۲۲موفق به کسب ضریب تاثیر شدند:

International Nano Letters: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، IF= ۳.۷

International Journal of Nano Dimension: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، IF=۱.۵

Nanomedicine Journal: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، IF=۱.۵

Journal of Nanostructures: دانشگاه کاشان، IF=۱.۴

ستاد توسعه فناوری نانو از مهر سال ۱۳۹۱، طرح «حمایت از نشریات داخلی حوزه فناوری نانو» را به منظور استاندارد سازی و کسب نمایه‌های معتبر ملی و بین‌المللی توسط آنها، اجرایی کرد. در قالب این طرح خدمات مختلفی از قبیل حمایت‌های تشویقی، آموزش، مشاوره و نمایه‌سازی برای نشریات نانویی در نظر گرفته شده است. در قالب این برنامه، در حال حاضر از بین ۱۲ نشریه نانویی کشور، ۵ نشریه موفق به کسب ضریب تاثیر شدند و ۵ نشریه نیز در اسکوپوس نمایه شده‌اند.

براساس آیین‌نامه حمایت از انتشار مقاله در نشریات منتخب ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در این مجلات حمایت تشویقی پرداخت می‌شود.