نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا»، امروز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه و در اولین روز اکران آثار در «سینمافرهنگ» تهران، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

اکران فیلم‌ها در سالن شماره یک سینما فرهنگ، با نمایش فیلم «در آغوش درخت» در سانس ۱۴ آغاز می‌شود و دبیر جشنواره در آیین افتتاحیه‌ای پیش از نمایش این فیلم به سخنرانی خواهد پرداخت. در ادامه فیلم‌های «هوک» در سانس ۱۶، «شهربانو» در سانس ۱۸ و «هفت بهارنارنج» در سانس ۲۰ در این سالن روی پرده می‌روند.

در سالن شماره دو سینما فرهنگ هم که به اکران فیلم‌های مستند و کوتاه اختصاص پیدا کرده است، از ساعت ۱۴ دو فیلم مستند «واهک» و «دیوار‌های نخی» به نمایش در می‌آید. در سانس ساعت ۱۶ هم دو مستند «مقصد المپیک» و «چلچلای سفری» روی پرده می‌رود.

فیلم‌های کوتاه «اسما»، «پرتاب ناگهانی یک فیل»، «یک حلقه معمولی»، «تی‌یره» و «۳۲۳ ماه و چند هفته و چند روز» هم در سانس ساعت ۲۰ در سالن شماره دو سینمافرهنگ به نمایش گذاشته می‌شود.

سالن شماره دو در سانس ۱۸ تا ۲۰ میزبان برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار با اجرای میثم کریمی خواهد بود.

سانس صبح‌گاهی سالن شماره ۳ سینما فرهنگ از ساعت ۱۰:۳۰ میزبان برگزاری نشست پژوهشی «بررسی تطبیقی نگاه اسلام و غرب به زن و خانواده» خواهد بود. این نشست در ادامه دو نشست تخصصی است که پیش‌تر با عنوان «تصویر خانواده در سینمای ایران، از سینمای موجود تا سینمای موعود، با تکیه بر کتاب مرحوم نادر طالب‌زاده» و «زن در سینمای دفاع مقدس» با تکیه بر ظرفیت‌های موجود ادبیات دفاع مقدس و تحلیل ظرفیت‌های اقتباس سینمایی از دو کتاب «فرنگیس» و «تن‌ها گریه کن»، در قالب نشست‌های تخصصی اولین جشنواره فیلم «حوا» برگزار شده بود.

همچنین خانه کتاب و ادبیات ایران نیز به طور همزمان از ساعت ۱۰:۳۰ میزبان مخاطبان در نشست «تبیین، تقویت و تحکیم نقش خانواده در فرایند جهانی شدن» خواهد بود. سالن شماره سه سینمافرهنگ نیز از ساعت ۱۵:۳۰ به اکران فیلم‌های بخش بین‌الملل اختصاص دارد که در سانس اول فیلم «Dream Team» به نمایش درمی‌آید. در سانس دوم و در ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «My father and My Mother» به نمایش در می‌آید و در سانس پایانی در ساعت ۱۹:۳۰ فیلم «The stars will guide me» روی پرده می‌رود.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به دبیری مهدیه‌سادات محور، با نمایش ۴۰ فیلم سینمایی، کوتاه داستانی و مستند در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ تیر در ۱۳ استان کشور و از ۲۰ تا ۲۳ تیر در تهران برگزار می‌شود. این رویداد به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و با همکاری نهاد‌ها و مراکز فرهنگی و هنری راه‌اندازی شده است و موضوع محوری «سینما، زن و خانواده» را دنبال می‌کند.

مخاطبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم حوا به درگاه www.Havvafilmfestival.ir مراجعه کنند.