دستیابی ۴ نشریه بین المللی علوم پزشکی شیراز به شاخص ضریب تاثیر

محمدهاشم هاشم پور گفت: امسال برای نخستین بار، همه مجلات Web of Science Core Collection که معیار‌های کیفی سخت‌گیرانه Web of Science را گذرانده و قبل از یکم ژانویه ۲۰۲۳ میلادی پذیرفته شده‌اند، دارای شرایط دریافت ضریب تاثیر مجله شدند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی این چهار نشریه انگلیسی زبان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در این فهرست قرار گرفتند، افزود: مجله علوم پزشکی ایران (Iranian Journal of Medical Sciences) با ضریب تاثیر دو و چهار دهم، مجله بین المللی پزشکی پیوند اعضا (International Journal of Organ Transplantation Medicine) با ضریب تاثیر هفت دهم، مجله سرطان خاورمیانه (Middle East Journal of Cancer) با ضریب تاثیر چهار دهم و مجله بین المللی تحقیقات قلب و عروق (International Cardiovascular Research Journal) با ضریب تاثیر دو دهم، در این فهرست جای گرفته اند.