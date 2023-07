مریخ‌نورد ناسا اطلاعاتی را در مورد وجود مولکول‌های آلی در سنگ‌های مریخ ارسال کرده است.

این مولکول‌ها که در منطقه‌ای پیدا شده اند که قبلا دریاچه بوده است، می‌توانند نشانگر وجود حیات در این سیاره قرمز باشند.

این اطلاعات تبیین می‌کنند که رهنمون شدن به وجود چنین ذراتی صرفا گواه بر وجود زندگی در گذشته یا حال در مریخ نیست.

به گونه‌ای که درست است مواد آلی بلوک‌های سازنده مولکولی حیات هستند؛ اما می‌توانند از فرآیند‌های زمین‌شناسی که مستقیماً با حیات مرتبط نیستند نیز ایجاد شوند.



سوناندا شارما، اختر زیست شناس آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا و نویسنده اصلی این تحقیق که این هفته در مجله نیچر منتشر شد، گفت: "ما شواهد متعددی را می‌بینیم که به نظر می‌رسد در ساختار‌های کف دهانه و معادن مرتبط با آن متفاوت است".



در فوریه ۲۰۲۱، مریخ نورد ناسا در دهانه Jezero، منطقه‌ای در نیمکره شمالی سیاره مریخ که زمانی سیل شده بود و محل حوضه دریاچه باستانی بود، فرود آمد.



دانشمندان مدت‌ها گمان می‌کردند که حیات میکروبی می‌تواند در دهانه Jezero وجود داشته باشد. آن‌ها معتقدند کانال‌های رودخانه از دیواره دهانه آتشفشان عبور کرده و دریاچه‌ای را در بیش از ۳.۵ میلیارد سال پیش ایجاد کرده اند.



دانشمندان چگونه این مولکول‌های آلی را پیدا کرده ند؟



آخرین شواهد حیات از ابزاری به نام SHERLOC به دست می‌آیند که به بازوی روباتیک مریخ نورد شش چرخ متصل شده است. SHERLOC مخفف عبارت Inspection of Habitable Environments Using Raman and Luminescence for Organic Materials and Chemicals (بازرسی محیط‌های قابل سکونت با استفاده از رامان و لومینسانس برای مواد آلی و مواد شیمیایی) است.



این ابزار نقشه برداری دقیق و همچنین تجزیه و تحلیل مولکول‌های آلی را با استفاده از دوربین ها، لیزر‌ها و ابزار‌هایی به نام طیف سنج امکان پذیر می‌کند. این طیف‌سنج طول موج‌های نور را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مولکول‌های آلی را که ممکن است نشانه‌ای از حیات میکروبی در گذشته باشند، جست و جو کند.

منبع: الیوم السابع