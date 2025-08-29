باشگاه خبرنگاران جوان- رضا خانه‌زاد یزدی امروز در ویژه‌برنامه اینترنتی برای قم که به مناسبت هفته دولت برگزار شد؛ اظهار کرد: عملکرد اصلی سازمان تاکسی‌رانی شهرداری قم در مباحث نظارتی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار تاکسی در قم فرسوده است، افزود: سال گذشته برای رفع این چالش با همکاری یکی از بانک‎‌های استان وام‌های قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی را برای تاکسی‎داران درنظر گرفتیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه در سال جاری در تلاش هستیم این مبلغ را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم، عنوان کرد: همچنین از طریق بانک شهر نیز تسهیلاتی را برای نوسازی دنبال می‎کنیم تا ناوگان تاکسی‎رانی شهر قم در شان شهروندان باشد.

منبع:شهرداری قم