باشگاه خبرنگاران جوان- رضا خانهزاد یزدی امروز در ویژهبرنامه اینترنتی برای قم که به مناسبت هفته دولت برگزار شد؛ اظهار کرد: عملکرد اصلی سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در مباحث نظارتی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار تاکسی در قم فرسوده است، افزود: سال گذشته برای رفع این چالش با همکاری یکی از بانکهای استان وامهای قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی را برای تاکسیداران درنظر گرفتیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه در سال جاری در تلاش هستیم این مبلغ را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم، عنوان کرد: همچنین از طریق بانک شهر نیز تسهیلاتی را برای نوسازی دنبال میکنیم تا ناوگان تاکسیرانی شهر قم در شان شهروندان باشد.
منبع:شهرداری قم