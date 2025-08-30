باشگاه خبرنگاران جوان-خسرو سامری با اشاره به وضعیت متروی قم اظهار داشت: خط یک متروی قم به طول ۸/۱۴ کیلومتر از قلعه کامکار آغاز میشود و تا جمکران ادامه دارد که پنج کیلومتر نخست آن از قلعه کامکار تا میدان مطهری به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در این مسیر، دو ایستگاه اصلی و دو ایستگاه بینراهی آماده بهرهبرداری است و سیستمهای سیگنالینگ، برق و ریلگذاری نیز تکمیل شده و تنها تأمین واگن باقی مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: خط دوم متروی قم نیز با طول ۲۸ کیلومتر و ۲۱ ایستگاه، از ترمینال قم آغاز شده و با عبور از موازات رودخانه به پردیسان و شاخهای نیز به فرودگاه متصل خواهد شد.
سامری گفت: جمعیت ۴۰۰ هزار نفری پردیسان نیازمند یک سیستم حملونقل کارآمد است و اجرای دو خط متروی قم میتواند بار ترافیکی شهر را به میزان چشمگیری کاهش دهد.
منبع:استانداری قم