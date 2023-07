امکان بازی ۱۰۰ هزار نفری در ایکس باکس فراهم شد

اکتیویژن مشکلات سرور بازی را در برخی از عناوین قدیمی Call of Duty برای Xbox 360 برطرف کرده است. این در حالی است که بازیکنان در چند سال گذشته از مشکلات مربوط به موفقیت در آثار کلاسیک مانند Call of Duty: Black Ops و Call of Duty: Modern Warfare 2 شکایت کرده‌ بودند، زیرا نتوانسته بودند وارد لابی های گروهی شوند، اما اکنون که سرورها پشتیبان گیری شده اند، تعداد بازیکنان در Call of Duty: Black Ops (که ممکن است کاملاً دقیق نباشد) بیش از ۱۰۰۰۰ نفر است.

این بدان معنا نیست که هزاران کنسول Xbox 360 به طور ناگهانی روشن می شوند، بلکه همه این ها به لطف پشتیبانی از سازگاری با نسخه های قبلی مایکروسافت در ایکس باکس امکان پذیر است و به دارندگان Xbox One و Xbox Series S/X این امکان را می دهد تا این بازی های کلاسیک Call of Duty را بازی کنند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که دیسک بازی قدیمی خود را در آن قرار دهید یا حتی یک نسخه دیجیتالی از بازی را نصب کنید، و تمام پیشرفت های Xbox 360 شما از بیش از یک دهه قبل، از جمله رتبه بندی Call of Duty، حفظ خواهد شد.

با این حال، با وجود بازگشت هزاران نفر برای بازی این بازی‌های Call of Duty، همه چیز روان نیست. Game Rant گزارش می‌دهد که با پیشنهاد مایکروسافت، مشکلاتی در تاخیر ورودی Xbox Series S/X برای تقلید از این بازی‌های قدیمی‌تر وجود دارد. Call of Duty. Activision Blizzard در مراحل پایانی خود است و ممکن است به زودی شاهد رفع این مشکلات تاخیر ورودی باشیم.

به هر حال، این نمی‌تواند تصادفی باشد که این بازی‌های Call of Duty اکنون به طرز شگفت‌آوری بازنگری شده‌اند، درست زمانی که مایکروسافت آماده می‌شود تا بازی‌های Activision را در سرویس Xbox Game Pass خود قرار دهد.

منبع: الیوم السابع