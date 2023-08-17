انواع رینگ لایت در بازار

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.
|
نام کالا
|
قیمت (تومان)
|
رینگ لایت مدل M۲۶
|
۲۰۰,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل live s
|
۳۱۴,۳۰۰
|
رینگ لایت مدل FRL-S۲۰
|
۲۸۰,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل HX-260 2021
|
۳۸۱,۰۰۰
|
رینگ لایت کد RFL
|
۴۴۰,۰۰۰
|
رینگ لایت کد RFFIIL-DX260
|
۴۶۷,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل MJ33-RGB
|
۹۹۹,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل CM۲۶-RGB
|
۵۵۹,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل FRL-S۳۱ new
|
۱,۳۸۰,۰۰۰
|
رینگ لایت زومی مدل ZM14 کد 2
|
۲,۷۴۷,۰۰۰
|
رینگ لایت مدل RL-۱۴ R
|
۱,۴۴۹,۰۰۰
|
رینگ لایت هیرو مدل 96W
|۳,۰۸۲,۰۰۰
|
رینگ لایت نکسوس مدل S۲۰۰WH-GH به همراه هولدر موبایل
|۵,۴۵۰,۰۰۰