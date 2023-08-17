انواع رینگ لایت در بازار

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.

 

 

 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

رینگ لایت مدل M۲۶

۲۰۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل live s

۳۱۴,۳۰۰

رینگ لایت مدل FRL-S۲۰

۲۸۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل HX-260 2021

۳۸۱,۰۰۰

رینگ لایت کد RFL

۴۴۰,۰۰۰

رینگ لایت کد RFFIIL-DX260

۴۶۷,۰۰۰

رینگ لایت مدل MJ33-RGB

۹۹۹,۰۰۰

رینگ لایت مدل CM۲۶-RGB

۵۵۹,۰۰۰

رینگ لایت مدل FRL-S۳۱ new

۱,۳۸۰,۰۰۰

رینگ لایت زومی مدل ZM14 کد 2

۲,۷۴۷,۰۰۰

رینگ لایت مدل RL-۱۴ R

۱,۴۴۹,۰۰۰

رینگ لایت هیرو مدل 96W

 ۳,۰۸۲,۰۰۰

رینگ لایت نکسوس مدل S۲۰۰WH-GH به همراه هولدر موبایل

 ۵,۴۵۰,۰۰۰

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
برچسب ها: قیمت رینگ لایت ، خرید رینگ لایت ، لوازم عکاسی ، بسته نبض بازار
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