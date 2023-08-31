عدالت نیکو است، اما در فرمانروایان نیکوتر است

حدیث روز؛

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاُْمَراءِ اَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاَْغْنیاءِ اَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْعُلَماءِ اَحْسَنُ، اَلصَّبْرُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْفُقَراءِ اَحْسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الشَّبابِ اَحْسَنُ، اَلْحَیاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ.

عدالت نیکو است، اما در دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است، اما در ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است، اما در علما نیکوتر؛ صبر نیکو است، اما در فقرا نیکوتر، توبه نیکو است، اما در جوانان نیکوتر و حیا نیکو است، اما در زنان نیکوتر است.

نهج الفصاحه، ح ۲۰۰۶



