حدیث روز؛

عدالت نیکو است، اما در فرمانروایان نیکوتر است

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: عدالت نیکو است، اما در فرمانروایان نیکوتر است و سخاوت نیکو است، اما در ثروتمندان نیکوتر است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاُْمَراءِ اَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الاَْغْنیاءِ اَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْعُلَماءِ اَحْسَنُ، اَلصَّبْرُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الْفُقَراءِ اَحْسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى الشَّبابِ اَحْسَنُ، اَلْحَیاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ.

عدالت نیکو است، اما در دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است، اما در ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است، اما در علما نیکوتر؛ صبر نیکو است، اما در فقرا نیکوتر، توبه نیکو است، اما در جوانان نیکوتر و حیا نیکو است، اما در زنان نیکوتر است.
نهج الفصاحه، ح ۲۰۰۶

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
برچسب ها: احسان و نیکوکاری ، حدیث روز ، پیامبر اکرم ، سخاوت و کرامت
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