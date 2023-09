دانشگاه سمنان میزبان کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران شد

محمد حسین احسانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت: هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران با همکاری انجمن شیمی ایران و شرکت نیاکان سنگسر روز‌های ۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین المللی شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.



وی به محور‌های این کنفرانس اشاره کرد و افزود: انرژی، فناوری نانو، محیط زیست، فناوری زیستی، کاتالیزگرها، حسگرها، فرایند جداسازی، محاسباتی، پتروشیمی، پالایش، فن‌های شناسایی، خالص سازی، استخراج و ارزش افزوده از جمله محور‌های هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران است.



احسانی بیان کردکه این کنفرانس ۲ روزه از بخش‌های مختلفی شامل سخنرانی‌های کلیدی، سخنرانی‌های علمی، ارائه پوسترها، نمایشگاه تخصصی و کارگاه‌های آموزشی تشکیل شده است که یکی از سخنرانان برجسته این کنفرانس، فرناندو بورساتو «رییس انجمن بین المللی زئولیت طبیعی است.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان تصریح کرد:موضوع سخنرانی رییس انجمن بین المللی زئولیت طبیعی " Natural zeolites and sustainable development: Practices that mining companies and researchers can adopt to contribute to a more sustainable world" است که با توجه به تجربیات وی برای پژوهشگران، فناوران، صنعتگران، دانشجویان و شرکت‌های معدنی علاقه‌مند به زئولیت و توسعه پایدار بسیار مفید خواهد بود.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از هشتمین کنفرانس زئولیت می‌تواند به بی‌نیازی کشور نسبت به این محصول معدنی ارزشمند کمک کند.