ابداع آزمایشی ساده برای کمک به یافتن حیات در خارج از زمین

دانشمندان یک آزمایش ساده و قابل اعتماد را برای جست‌وجوی نشانه‌هایی از حیات در گذشته یا حال در سیارات دیگر توسعه داده‌اند.

یک تیم هفت نفره در یک مقاله تحقیقاتی منتشر شده در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences گزارش دادند که این آزمایش از هوش مصنوعی برای تعیین بیولوژیکی بودن یا نبودن نمونه دریافتی با دقت ۹۰ درصد استفاده می‌کند.

دانشمندان می‌گویند این آزمایش جدید می‌تواند قدمت صخره‌های قدیمی ناشناخته بر روی زمین و احتمالاً نمونه‌هایی را که قبلاً توسط ابزار تحلیل نمونه مریخ نورد کنجکاوی (SAM) جمع‌آوری شده اند، تبیین کند.

این مریخ‌نورد دارای ابزاری برای تجزیه و تحلیل نمونه‌هاست و می‌توان از این داده‌ها در آزمایش استفاده کرد.

جیم کلیوز، نویسنده اصلی و عضو آزمایشگاه زمین و سیاره در مؤسسه علوم کارنگی در واشنگتن دی سی، توضیح داد: جست‌وجو برای حیات فرازمینی یکی از هیجان‌انگیزترین تلاش‌ها در علم مدرن است. نتایج این تحقیق جدید بسیار زیاد است؛ اما سه نکته اصلی برای نتیجه گیری وجود دارد: اول این که، متوجه شدیم در سطح عمیق، بیوشیمی با شیمی آلی غیرزیست متفاوت است. دوم، ما می‌توانیم به نمونه‌های مریخ و زمین باستان نگاه کنیم تا ببینیم آیا زمانی زنده بوده‌اند یا خیر. سوم، این روش جدید به طور بالقوه می‌تواند بین زیست‌کره‌های جایگزین و آن‌هایی که روی زمین هستند، تمایز قائل شوند.

این فناوری آن گونه که بسیاری از تحقیقات قبلی انجام داده اند، به دنبال مولکول‌ها یا ترکیبات خاصی نیست که بتواند وجود حیات را نشان دهد. در عوض، با استفاده از انواع مختلف آنالیز، به دنبال تفاوت‌های کوچک در الگو‌های مولکولی نمونه‌ها می‌گردد.

داده‌های بزرگ و چند بعدی از آنالیز‌های مولکولی ۱۳۴ نمونه غنی از کربن غیر زنده یا زنده برای آموزش هوش مصنوعی برای پیش بینی منشاء نمونه‌های موجودات زنده (مانند دندان، استخوان، حشرات و برگ‌ها)، بقایای حیات باستانی که توسط پردازش‌های زمین‌شناسی تغییر یافته‌اند (مانند زغال‌سنگ، نفت، کهربا، و فسیل‌های غنی از کربن)، یا نمونه‌هایی با منشاء غیر بیولوژیکی، مانند مواد شیمیایی آزمایشگاهی خالص (مانند اسید‌های آمینه) و شهاب سنگ‌های غنی از کربن استفاده شد.

دانشمندان توضیح داده اند که تا کنون تعیین منشاء بسیاری از نمونه‌های حاوی کربن باستانی دشوار بوده است؛ زیرا مجموعه‌ای از مولکول‌های آلی، چه زنده و چه غیرزیست، به مرور زمان تجزیه می‌شوند.

با کمال تعجب، با وجود پوسیدگی و تغییر قابل توجه، روش تحلیلی جدید نشانگر‌های بیولوژیکی را نشان داده است که در برخی موارد در طول صد‌ها میلیون سال حفظ شد‌ه‌اند.

رابرت هازن، عضو مؤسسه علمی کارنگی و یکی از رهبران این تحقیق گفت: این روش تحلیلی معمولی پتانسیل ایجاد انقلابی در جست‌وجوی حیات فرازمینی و عمیق‌تر کردن درک ما از منشاء و شیمی اولین حیات روی زمین را دارد و راه را برای استفاده از حسگر‌های هوشمند باز می‌کند.

منبع: ایندیپندنت