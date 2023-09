پلتفرم پلی استیشن تعدادی بازی را اعلام کرده است که در ماه اکتبر در این پلتفرم در دسترس نخواهند بود. این اتفاق همیشه به صورت دوره‌ای رخ می‌دهد، اما این بار بازی‌های بسیار خوبی وجود دارند که در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ حذف خواهند شد.

انتظار می‌رفت که دو بازی Inside و Limbo پس از اعلام آمدن به Xbox Game Pass، و The Crew نیز پس از آخرین نسخه، The Crew Motorfest، که در این ماه راه اندازی شد، پلی استیشن ۵ را ترک کنند.



نکته جالب این لیست حذف غافلگیرکننده دو بازی جدید است؛ به گونه‌ای که دو مورد از جدیدترین بازی‌های سری Far Cry که در ماه اکتبر منتشر می‌شوند در این لیست وجود دارند.



لیست بازی‌هایی که PS Plus Extra و Premium را در ۱۷ اکتبر ترک می‌کنند:

The Quarry

Far Cry 4

Far Cry 5

The Medium

Inside

Limbo

The Crew

Naruto to Boruto: Shino Striker

Clouds and Sheep 2

Astebreed

Torquel

Gal Gunvolt Burst

Goosebumps: The Game

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza ۵ RemasteredYakuza 5 Remastered

منبع: الیوم السابع