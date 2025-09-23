با تلاش پلیس قم دو سارق باطری خودرو در مخفیگاهشان دستگیر و روانه زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری ۲ سارق باطری خودرو توسط عوامل تخصصی کلانتری ۲۵ و کشف ۱۲ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

غلامرضا براتی درباره جزئیات سرقت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو، دستگیری سارقین در دستور کار عوامل کلانتری ۲۵ قرار گرفت، که در تحقیقات اولیه سارقین را که با یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در محل سرقت حضور داشتند شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
 
وی افزود: طی بازجویی فنی از متهمین مذکور و در اعترافات اولیه تاکنون ۱۲ فقره سرقت باطری خودرو کشف شده است.
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
منبع:پلیس قم
برچسب ها: سرقت اموال ، نیروی انتظامی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابهام در بخشنامه ساعات کاری ادارات قم؛ ضرورت وحدت رویه
آخرین روند مسکن تعاونی در قم؛ مشارکت هست، تسهیل نیست
مراکز عرضه شیر خام در قم ساماندهی می‌شوند
سامانه ثبت دروس خارج و تمهیدی فقه معاصر فعال شد
آغاز سال تحصیلی در قم با طنین زنگ شهید؛ بیش از ۳۱۰ هزار دانش‌آموز به کلاس‌های درس بازگشتند
پرورش آرتمیای بومی در قم؛ گامی پژوهشی برای خودکفایی غذایی و جهش صنعت آبزی‌پروری
هزار طلبه در جامعه‌الزهرا (س) پذیرش شدند/ ۵ رشته جدید راه اندازی شد
راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» در قم برگزار می‌شود
استقرار جو پایدار از فردا در استان قم
لحظه سرقت سه سوته باطری‌های خودرو در قم+فیلم
آخرین اخبار
لحظه سرقت سه سوته باطری‌های خودرو در قم+فیلم
پرورش آرتمیای بومی در قم؛ گامی پژوهشی برای خودکفایی غذایی و جهش صنعت آبزی‌پروری
مراکز عرضه شیر خام در قم ساماندهی می‌شوند
هزار طلبه در جامعه‌الزهرا (س) پذیرش شدند/ ۵ رشته جدید راه اندازی شد
سامانه ثبت دروس خارج و تمهیدی فقه معاصر فعال شد
استقرار جو پایدار از فردا در استان قم
راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» در قم برگزار می‌شود
آخرین روند مسکن تعاونی در قم؛ مشارکت هست، تسهیل نیست
آغاز سال تحصیلی در قم با طنین زنگ شهید؛ بیش از ۳۱۰ هزار دانش‌آموز به کلاس‌های درس بازگشتند
ابهام در بخشنامه ساعات کاری ادارات قم؛ ضرورت وحدت رویه