با تلاش پلیس قم دو سارق باطری خودرو در مخفیگاهشان دستگیر و روانه زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری ۲ سارق باطری خودرو توسط عوامل تخصصی کلانتری ۲۵ و کشف ۱۲ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

غلامرضا براتی درباره جزئیات سرقت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو، دستگیری سارقین در دستور کار عوامل کلانتری ۲۵ قرار گرفت، که در تحقیقات اولیه سارقین را که با یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در محل سرقت حضور داشتند شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.