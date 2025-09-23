با تلاش پلیس قم دو سارق باطری خودرو در مخفیگاهشان دستگیر و روانه زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری ۲ سارق باطری خودرو توسط عوامل تخصصی کلانتری ۲۵ و کشف ۱۲ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.
غلامرضا براتی درباره جزئیات سرقت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو، دستگیری سارقین در دستور کار عوامل کلانتری ۲۵ قرار گرفت، که در تحقیقات اولیه سارقین را که با یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در محل سرقت حضور داشتند شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
وی افزود: طی بازجویی فنی از متهمین مذکور و در اعترافات اولیه تاکنون ۱۲ فقره سرقت باطری خودرو کشف شده است.