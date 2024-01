وزارت خارجه چین امروز یکشنبه اعلام کرد پکن پنج شرکت صنایع دفاعی ایالات متحده را به دلیل فروش تسلیحات به تایوان تحریم می‌کند.

شرکت‌های تحریم شده BAE Systems Land and Armament، Alliant Techsystems Inc. AeroVironment Inc. ViaSat و Data Link Solutions هستند. دارایی‌های این شرکت‌ها در چین مسدود می‌شود و سازمان‌ها و افراد در چین از معامله و همکاری با آن‌ها منع می‌شوند.

وزارت خارجه چین همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از ایالات متحده می‌خواهیم که به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد، قوانین بین المللی و هنجار‌های اساسی حاکم بر روابط بین الملل را رعایت کند، تسلیح تایوان را متوقف کند و چین را با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی هدف قرار دهد.»

پیشتر، دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد قصد دارد سلاح‌هایی به ارزش بالغ بر ۱.۱ میلیارد دلار به تایوان بفروشد. این محموله شامل ۳۵۵ میلیون دلار برای موشک‌های هوا به دریا هارپون و ۸۵ میلیون دلار برای موشک‌های هوا به هوا سایدویندر است. بخش اعظم این بسته تسلیحاتی را بسته پشتیبانی لجستیکی ۶۵۵ میلیون دلاری برای برنامه رادار نظارتی تایوان به خود اختصاص داده است که هشدار‌های دفاع هوایی را ارائه می‌دهد.