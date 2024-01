معرفی زیباترین گل سال؛

شب گذشته مراسم The Best فیفا برگزار شد و بهترین‌های سال ۲۰۲۳ در عناوین مختلف معرفی شدند. در این دوره مراسم The best، گیلرمه مادروگا هافبک ۲۳ ساله باشگاه بوتافوگو بالاتر از خولیو انسیسو از برایتون و نونو سانتوس از اسپورتینگ، جایزه بهترین گل سال را به‌دست آورد.

گل قیچی برگردان گیلرمه مادروگا مقابل نووریزونتینو در سری بی برزیل، آنقدر زیبا بود که جایزه پوشکاش ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داد.