روش یافتن و حذف نرم افزار جاسوسی از گوشی

زندگی دیجیتال در حال تبدیل شدن به بخشی از هویت ما است. ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنیم، مکالماتی که در شبکه‌های اجتماعی داریم و همچنین عکس‌هایی که به اشتراک می‌گذاریم، همگی به شکل گیری شخصیت‌های دیجیتال ما کمک می‌کنند.

راه‌هایی برای جلوگیری از نفوذ مجرمان سایبری به زندگی دیجیتال ما وجود دارد. شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)، رمزگذاری سرتاسری و استفاده از مرورگر‌هایی که فعالیت کاربر را ردیابی نمی‌کنند، همه روش‌های رایج هستند.

با این حال، گاهی اوقات تشخیص نظارت شدن توسط یک جاسوس دشوارتر است.

این راهنما به این موضوع می‌پردازد که نرم افزار‌های جاسوسی و علائم هشدار دهنده چیست و چگونه می‌توان چنین آفتی را از دستگاه‌های تلفن همراه حذف کرد.

نرم افزار‌های جاسوسی یک مشکل رایج برای کاربران اندروید هستند که معمولاً نتیجه دانلود برنامه‌های غیرقابل اعتماد، لینک‌های مشکوک، کلیک‌های تبلیغاتی یا حتی رها کردن گوشی هوشمند بدون مراقبت است. این نوع بدافزار می‌تواند داده‌های شما از جمله اطلاعات بانکی و رمز‌های عبور را بدزدد و حتی به میکروفون یا وب‌کم دسترسی پیدا کند.

خوشبختانه، چند روش قابل اعتماد برای خلاص شدن از شر نرم افزار‌های جاسوسی وجود دارد. بهترین راه حل، تهیه یک آنتی ویروس برای اسکن گوشی است. اما استفاده از آنتی ویروس تنها راه نیست راه‌های دیگری نیز برای خلاص شدن از شر نرم‌افزار‌های جاسوسی وجود دارد.

نرم افزار‌های جاسوسی در اندروید چیست؟

نرم افزار‌های جاسوسی نوع خاصی از بدافزار‌ها هستند که بدون اطلاع بر فعالیت‌های گوشی نظارت می‌کنند. نرم افزار‌های جاسوسی می‌توانند هر دستگاهی را آلوده کنند.

در اندروید، نتیجه دانلود برنامه‌های مخرب است، اما می‌تواند توسط شخص دیگری نیز نصب شود. یکی از خطرات نرم افزار‌های جاسوسی این است که می‌تواند اطلاعات شخصی شما از جمله تاریخچه مرور و مکان را جمع آوری کند.

آن‌ها می‌توانند برای سرقت اطلاعات بانکی یا رمز‌های عبور استفاده شوند این جاسوس حتی می‌تواند صدای شما را ضبط یا به وب کم دسترسی پیدا کند.

چگونه بفهمیم کسی در حال جاسوسی از دستگاه هوشمند ما است؟

شناسایی نرم افزار‌های جاسوسی فقط از طریق تغییر عملکرد دستگاه سخت خواهد بود. با این حال، علائم خاصی وجود دارد که نشان دهنده یک جاسوس افزار در تلفن شما است.

در اینجا چند چیز نشان می‌دهد که اندروید شما دارای نرم افزار‌های جاسوسی است:

برنامه‌های ناشناخته در اندروید. گاهی اوقات بدافزار‌ها می‌توانند بدون اطلاع یا تایید کاربر برنامه‌ها را روی دستگاه او نصب کنند. لیست برنامه‌های موجود در دستگاه خود را مرور کنید و مطمئن شوید که همه برنامه‌ها را می‌شناسید و خودتان آن‌ها را دانلود کرده اید.

عملکرد پایین دستگاه. هنگامی که نرم افزار‌های جاسوسی در پس زمینه دستگاه کار می‌کنند، عمر باتری گوشی و سرعت دستگاه را کاهش می‌دهند.

افزایش مصرف داده. به دلیل ماهیت نرم افزار‌های جاسوسی، ممکن است متوجه افزایش مصرف داده شوید. به این دلیل که پهنای باند زیادی برای جمع آوری و ارسال داده‌ها استفاده می‌شود.

گرمای بیش از حد مداوم دستگاه. جاسوس افزار فرآیند‌ها را در پس زمینه اجرا می‌کند، به این معنی که می‌تواند سیستم دستگاه شما را بیش از حد گرم کند. اگر حتی زمانی که از گوشی خود استفاده نمی‌کنید، پیام احتیاطی در مورد گرمای دستگاه دریافت کردید، ممکن است به دلیل فعالیت‌های مخرب باشد.

تبلیغات پاپ آپ خیلی زیاد یا غیرمعمول. نرم افزار‌های جاسوسی معمولاً با ابزار‌های تبلیغاتی مزاحم همراه می‌شوند؛ بنابراین اگر در اندروید خود تبلیغات عجیبی می‌بینید، بدافزار ممکن است دلیل آن باشد.

پیام‌های غیر معمول. هکر‌ها باید در صورت نیاز به اطلاعات به دستگاه اندرویدی شما فرمان دهند؛ بنابراین اگر پیام‌های عجیب و غریبی مانند کد دریافت می‌کنید، ممکن است یک مهاجم در حال عمل باشد.

نویز در هنگام تماس. اگر به طور مداوم پژواک یا بوق می‌شنوید، ممکن است کسی مکالمه شما را ضبط کند.

چوگنه نرم افزار‌های جاسوسی را از گوشی اندروید خود حذف کنیم؟

شناسایی نرم افزار‌های جاسوسی در اندروید اغلب دشوار است، زیرا همیشه به حذف برنامه‌های غیرقابل اعتماد خلاصه نمی‌شود. به همین دلیل است که دریافت یک ابزار حذف بدافزار با کیفیت بالا مهم است. اما مراحل دیگری نیز وجود دارد که می‌توانید برای اطمینان از وجود هیچ نشانه‌ای از تهدید در دستگاهتان انجام دهید.

در زیر دستورالعمل‌های گام به گام در مورد نحوه حذف نرم افزار‌های جاسوسی به روش‌های مختلف را ارائه می‌دهیم.

۱. گوشی خود را با نرم افزار آنتی ویروس اسکن کنید

بهترین و سریع‌ترین راه برای حذف نرم‌افزار‌های جاسوسی از اندروید، دریافت یک آنتی‌ویروس مورد تایید است. آنتی ویروس دستگاه شما را نه تنها برای جاسوس افزار‌ها بلکه سایر فایل‌های مخرب نیز اسکن می‌کند. به علاوه، حتی در زمان کار هم از دستگاه محافظت می‌کند.

۲. برنامه‌های مشکوک را حذف کنید

جاسوس‌افزار می‌تواند نتیجه دانلود برنامه ناشناخته باشد. نحوه خلاص شدن از شر برنامه‌های آلوده در اندروید به صورت زیر است:

گوشی خود را مجدداً در حالت ایمن (safe mode) راه اندازی کنید. می‌توانید این کار را با نگه داشتن دکمه خاموش/روشن تا زمانی که پیغام Reboot to Safe mode ظاهر شود و زدن Confirm انجام دهید. هنگام راه اندازی به این حالت باید پیام حالت ایمن را در گوشه سمت چپ صفحه خود مشاهده کنید.

در تنظیمات، دکمه Apps یا Apps & notifications را پیدا کنید.

برنامه‌های موجود در لیست را مرور کنید و ببینید آیا مورد مشکوکی می‌بینید یا خیر. هر برنامه‌ای را که نیاز ندارید یا شما نصب نکرده اید را حذف نصب کنید.

اگر به دلیل سطح دسترسی اجازه لغو نصب برنامه‌ای را ندارید، باید به بخش امنیت در تنظیمات دستگاه خود بروید. روی Advanced کلیک کنید و بخش Device Administrators را پیدا کنید.

گزینه administrative rights for the malicious app را خاموش کنید. سایر برنامه‌ها را بررسی کنید و موارد مشکوک را حذف کنید. روی Deactivate this device admin app کلیک کنید.

برگردید و برنامه مخرب را حذف نصب کنید.

گوشی را ریستارت کنید.

۳. سیستم عامل اندروید خود را به روز کنید

به روز رسانی سیستم عامل می‌تواند به دریافت پچ‌های امنیتی مورد نیاز برای سیستم شما کمک کند که فعالیت‌های نرم افزار‌های جاسوسی را مختل کند. در اینجا نحوه نصب به روز رسانی‌های سیستم عامل آورده شده است:

تنظیمات را در گوشی خود باز کنید.

بر روی Software update کلیک کنید.

در صورت وجود هر گونه به روز رسانی، روی دانلود کلیک کنید.

۴- دستگاه خود را به حالت Factory Reset بازگردانید

اگر به نظر می‌رسد که هیچ چیز عمل نمی‌کند، تنظیم مجدد کارخانه آخرین راه حلی است که باید انجام دهید. با این کار همه برنامه‌ها، اسناد، فایل‌ها و نرم‌افزار‌های جاسوسی موجود در آن‌ها از دستگاه حذف می‌شود.

به خاطر داشته باشید که این روش اطلاعات شما را پاک می‌کند، بنابراین باید قبل از آن از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

این مراحل را برای بازنشانی کامل کارخانه و حذف نرم افزار‌های جاسوسی دنبال کنید:

به تنظیمات بروید و مسیر زیر را دنبال کنید:

System > Advanced > Reset options

بسته به نسخه اندروید خود، روی Erase all data (بازنشانی به تنظیمات کارخانه) یا Factory data reset کلیک کنید.

از شما خواسته می‌شود برای این عمل تأیید کنید روی دکمه Reset device یا Reset phone کلیک کنید.

پس از راه اندازی مجدد، تلفن شما از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید از یک نسخه پشتیبان بازیابی کنید یا خیر. باید مطمئن شوید که قبل از شروع فعالیت مخرب، تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب کرده باشید تا به طور تصادفی نرم افزار‌های جاسوسی را به دستگاه خود بازنگردانید.

نرم افزار‌های جاسوسی چگونه به تلفن شما وارد می‌شوند؟

روش‌های زیادی برای جاسوس‌افزار جهت ورود به گوشی هوشمند وجود دارد و در بیشتر موارد داشتن اطلاعات امنیتی می‌تواند به جلوگیری از آن کمک کند.

برنامه‌های پر از بدافزار. برنامه‌ها را از منابعی که قابل اعتماد نیستند دانلود نکنید. حتی برنامه‌های مخرب نیز گاهی اوقات می‌توانند قانونی به نظر برسند.

تبلیغات بد. راه دیگر ورود نرم افزار‌های جاسوسی به دستگاه شما تبلیغات است. اگر یک تبلیغ مخرب را با یک تبلیغ قانونی اشتباه بگیرید و روی آن کلیک کنید، دستگاه خود را آلوده کرده اید.

حملات فیشینگ. مهاجمان می‌توانند یک ایمیل یا پیام متنی با پیوندی که حاوی محتوای مخرب از جمله نرم افزار‌های جاسوسی است برای شما ارسال کنند. هرگز روی پیوند‌هایی که از منابع ناشناس می‌آیند کلیک نکنید.

نصب مستقیم روی دستگاه. اگر از گوشی خود مراقبت نکنید ممکن است شخص دیگری نرم افزار جاسوسی را روی دستگاه شما نصب کند. البته این مورد به ندرت اتفاق می‌افتد.

آیا کسی می‌تواند از تلفن اندرویدی شما جاسوسی کند؟

عوامل تهدید کننده یا هرکسی که بخواهد از کار شما سردربیاورد می‌تواند از شما جاسوسی کند. این تنها در صورتی امکان پذیر است که شخصی دستگاه شما را با نرم افزار‌های جاسوسی آلوده کند: نرم افزار مخربی که برای ردیابی، نظارت و جمع آوری اطلاعات شما و دستگاه شما استفاده می‌شود.

یک مجرم سایبری برای دسترسی به دستگاه شما، می‌تواند نرم‌افزار‌های جاسوسی را از طریق حمله فیشینگ، تبلیغات نادرست یا برنامه‌های آلوده به بدافزار نصب کند. برنامه‌های آلوده به بدافزار بیشتر برای کاربران اندروید رایج است، زیرا حتی ممکن است به طور تصادفی بدافزار از گوگل پلی بارگیری شود.

اگر علائمی از نرم افزار‌های جاسوسی را در تلفن اندروید خود مشاهده کردید، دستگاه خود را با یک آنتی ویروس قابل اعتماد اسکن کنید.

نرم افزار‌های جاسوسی نوع خطرناکی از بدافزار هستند، زیرا می‌توانند برای سرقت اطلاعات خصوصی شما، از جمله جزئیات بانکی و اعتبار ورود به سیستم، یا حتی دسترسی به وب کم مورد استفاده قرار گیرند. این می‌تواند منجر به سرقت حساب یا پول، آسیب به دستگاه یا تجاوز به حریم خصوصی شود.

سریعترین راه برای محافظت از اندروید دریافت یک آنتی ویروس با کیفیت بالا با ویژگی‌های امنیتی قدرتمند است.

از طرف دیگر، می‌توانید نرم افزار‌های جاسوسی را در اندروید به صورت دستی حذف کنید. این کار را می‌توان با حذف برنامه‌های مشکوک، به روز رسانی نرم افزار یا بازنشانی کامل کارخانه انجام داد.

