تشخیص ابتلا به آلزایمر ۲۰ سال قبل با بروز نشانه روزانه

داده‌های جدید می‌توانند به تشخیص زودهنگام این بیماری ویرانگر کمک کند و برای تحقیقات در زمینه پیشگیری از این بیماری حیاتی محسوب می‌شوند.

به نقل از هلث،نتایج نشان می‌دهد که مبارزه با مسیر‌ها می‌تواند نشانه‌ای اولیه از ابتلا به بیماری آلزایمر باشد که بیش از ۲۰ سال قبل از شروع از دست دادن حافظه مشاهده می‌شود.

دانشمندان می‌گویند: این تحقیق می‌تواند به تشخیص هر چه زودتر بیماری کمک کند که برای درمان و تحقیقات در زمینه پیشگیری ار ابتلا به این بیماری حیاتی است.

این پژوهش توسط پژوهشگران دانشگاه کالج لندن (UCL) انجام شد و از ۱۰۰ نفر خواستند تا با استفاده از هدست واقعیت مجازی در محیط واقعیت مجازی حرکت کنند. سن شرکت‌کنندگان، بین ۴۳ تا ۶۶ سال بود و همگی در معرض خطر بیماری آلزایمر در نظر گرفته شدند.

این مورد به سابقه خانوادگی، داشتن ژن آلل APOE-۴ مرتبط با بیماری یا عوامل سبک زندگی مانند سطوح پایین ورزش مربوط می‌شد، با این حال، هیچ یک از آن‌ها هیچ نشانه‌ای از آلزایمر نشان ندادند و حدود ۲۵ سال جوان‌تر از سن تخمین زده شده برای شروع زوال عقل بودند.

نتایج نشان داد: افرادی که در معرض خطر بالاتر ابتلا به آلزایمر هستند با ناوبری واقعیت مجازی (VR) دست و پنجه نرم می‌کنند، اما آنان با سایر آزمون‌های شناختی مانند حافظه مبارزه نکردند و بیانگر این موضوع است که ناوبری فضایی ضعیف ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها قبل از ظهور علائم دیگر ایجاد شود.

کوکو نیوتن، پژوهشگر ارشد این تحقیق گفت: نتایج ما نشان داد که این نوع تغییر رفتار ناوبری ممکن است نشان دهنده اولین سیگنال تشخیصی در زنجیره بیماری آلزایمر باشد، زمانی که افراد از حالت بدون آسیب به نشان دادن تظاهرات بیماری می‌روند.

اکنون این یافته‌ها را برای توسعه یک ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری بالینی تشخیصی برای سرویس سلامت ملی بریتانیا در سال‌های آینده پیش می‌بریم که روشی کاملا جدید برای نزدیک شدن به تشخیص است و امیدواریم به افراد کمک کند تا تشخیص به موقع و دقیق‌تری داشته باشند.

پروفسور دنیس چان، رهبر این پژوهش افزود: ما به دو دلیل اصلی از این یافته‌ها هیجان‌زده هستیم. اول، آن‌ها تشخیص شروع بالینی بیماری آلزایمر را بهبود می‌بخشند که برای استفاده سریع از درمان‌ها ضروری است.

ثانیاً، آزمایش ناوبری واقعیت مجازی مبتنی بر دانش ما از ویژگی‌های فضایی سلول‌های لوب گیجگاهی مغز است و استفاده از علوم اعصاب سلولی در جمعیت‌های بالینی به پر کردن شکاف در درک اینکه چگونه بیماری در سطح عصبی می‌تواند منجر به تظاهرات بالینی شود کمک می‌کند.

در حال حاضر، این شکاف دانش یکی از بزرگترین موانع پیشرفت در تحقیقات آلزایمر است. این پژوهش همچنین نشان داد که اختلال ناوبری فضایی در مردان بیشتر از زنان مشاهده شده است.

پروفسور چان توضیح داد: این مورد نیاز به مطالعه بیشتر در مورد آسیب‌پذیری متفاوت مردان و زنان در برابر بیماری آلزایمر و اهمیت در نظر گرفتن جنسیت برای تشخیص و درمان آینده را برجسته می‌کند.

در همین حال، ریچارد اوکلی، معاون مدیر تحقیقات و نوآوری در انجمن آلزایمر، اظهار کرد که از هر سه نفری که امروز به دنیا می‌آیند، یک نفر به زوال عقل مبتلا می‌شود و تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری‌هایی که باعث این وضعیت می‌شوند برای دسترسی افراد به حمایت صحیح، برنامه‌ریزی برای آینده و دریافت درمان مناسب حیاتی است.

نتایج این تحقیق در نشریه Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association منتشر شده است.

منبع: ایسنا