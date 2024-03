سامسونگ One UI 6.1 را با هدف ارائه قابلیت‌‌های مدرن‌تر و برخی ویژگی‌های هوش مصنوعی عرضه کرد. این به‌روزرسانی میان‌نسلی رابط کاربری سامسونگ، حالا برای سری گلکسی S23 منتشر خواهد شد. گوشی‌های دریافت‌کننده این به‌روزرسانی، پرچمداران اصلی کره‌ای‌ها، یعنی گلکسی S23 و S23 پلاس در کنار گلکسی S23 اولترا خواهند بود. علاوه‌براین، گلکسی S23 FE نیز همراه با سایر برادران خود به این قافله خواهد پیوست.

انتشار به‌روزرسانی One UI 6.1 برای این گوشی‌ها از ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود؛ البته نباید از همان روز اول منتظر از راه رسیدن آن باشید. سامسونگ این به‌روزرسانی‌ها را به‌صورت منطقه‌ای منتشر می‌کند. براساس سوابق این برند، حدوداً دو تا سه هفته دیگر انتشار نسخه جدید One UI برای سری گلکسی S23 در ایران را شاهد خواهیم بود.

رابط کاربری One UI 6.1 هوش مصنوعی Galaxy AI را برای سری گلکسی S23 به ارمغان می‌آورد. این هوش مصنوعی ویژگی‌های متنوعی مانند حذف سوژه از تصویر، جستجوی حرفه‌ای با Circle To Search، خلاصه‌سازی متن، تولید تصاویر پس‌زمینه و موارد کاربردی دیگری را شامل می‌شود. طراحی نوار اعلانات در این One UI 6.1 حالا مناسب‌تر شده و انیمیشن‌های محیط کاربری روان‌تر شده‌اند.

