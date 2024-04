سری بازی‌های اول شخص، همیشه جزو پُرمخاطب‌ترین آثار دنیای ویدیو گیم شمرده می‌شوند و بازیکنان آن نیز محدود به پلتفرم خاصی نیستند. محبوبیتی که حد و مرز ندارد و رفته رفته نیز با ورود عناوین جدید، روبه افزایش است. هرچند که باید قبول کرد تجربه‌ی بازی‌هایی مانند کالاف دیوتی یا از این دست بازی‌ها، شرایط به نسبت راحت‌تری را با استفاده از کنترلر‌ها در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند.

اما همان‌طور که احتمالا می‌دانید، این روز‌ها بسیاری از بازی‌های موبایل، به‌خصوص سبک شوتر که بیشتر به این موضوع وابسته است، قابلیت پشتیبانی از کنترلر‌های مختلف را هم شامل می‌شوند تا محدودیت‌ها در این زمینه به حداقل برسند. البته باید این نکته را نیز بیان کرد که بعضی از آثار عرضه شده در موبایل، گاهی انقدر عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارند و گیم‌پلی بی نقصی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند که دیگر شاید محدودیت‌های موجود در موبایل هم چندان به چشم نیایند.

همچنین سری بازی‌های اول شخص این روز‌ها در موبایل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و درصد بالایی از جامعه‌ی بازیکنان این پلتفرم را مشغول خود کرده‌اند. به‌طوری که با ورود بازی‌های بسیار خوبی مانند کالاف دیوتی موبایل به این عرصه، شاهد رکورد شکنی‌های مختلفی نیز بودیم.

چه آثار جدیدی مانند New State Mobile که قصد ارائه‌ی سیستمی پیشرفته‌تری را در سبک اکشن و سری عناوین چند نفره برای پلتفرم موبایل دارند، و چه بازی‌های خوش ساخت قدیمی مانند Into the Dead 2 که با گذشت سال‌ها همچنان تجربه‌ی منحصر‌به‌فرد و هیجان انگیزی را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورند؛ همه به خوبی دست بازیکن را باز می‌گذارند تا باتوجه‌به علاقه و خواسته‌ی خود، یک انتخاب مناسب در این حجم از آثار با کیفیت داشته باشد.

بنابر این اگر شما نیز به این سبک علاقه دارید و به‌دنبال بازی‌های با کیفیت و مشابهی می‌گردید، در ادامه با معرفی بهترین بازی‌های اول شخص اندروید همراه زومجی باشید.

۳۵- بازی Arena Breakout: Realistic FPS | آرنا بریک اوت



استودیو Level Infinite که بازی‌های بزرگی مانند پابحی موبایل را در کارنامه‌ی درخشان خود دارد، با بازی Arena Breakout سعی کرده است تا این‌بار، حال و هوای واقع گرایانه‌‌تری نسبت به دیگر عناوین اکشن چند نفره داشته باشد. از سیستم تیراندازی گرفته تا نوع حرکت در محیط‌ها، همگی به شکل واقع‌گرایانه کار شده‌اند و تجربه‌ی متفاوتی را نسبت به بازی‌های پر سرعت و مشهوری مانند کالاف دیوتی موبایل را ارئه می‌کند.

روند بازی اندروید Arena Breakout به‌گونه‌ای است که بازیکنان در هر دور باید وارد یکی از بخش‌های نقشه شوند و برای کسب منابع با یک دیگر به مبارزه بپردازند. پیش از ورود به بازی، گیمر می‌تواند تجهیزات خود را برای استفاده مشخص کند؛ اما نکته‌ی مهم این است که در صورت کشته شدن توسط سایر بازیکنان، تجهیزات هم برای همیشه از دست می‌روند. از طرفی هم در صورت خروج صحیح از نقشه، منابع لوت شده درکنار تحهیزات اصلی بازیکن در لابی ذخیره می‌شوند. Arena Breakout به‌دلیل گیم‌پلی واقع‌گرایانه‌ای که دارد، یکی از بازی‌های منحصر‌به‌فرد در سبک اول شخص محسوب می‌شود که می‌توانید به‌صورت رایگان در موبایل تجربه کنید.

۳۴- بازی Call of Duty: Warzone Mobile | کالاف دیوتی وارزون موبایل



پس از مدت‌ها انتظار بالاخره بازی Call of Duty: Warzone Mobile منتشر شد تا کاربران سیستم‌عامل اندروید هم بتوانند یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین عناوین بتل رویال در ویدیو گیم را تجربه کنند. اکتیویژن سعی کرده است تا وارزون موبایل گیم‌پلی مشابهی نسبت به نسخه‌ی اصلی داشته باشد و مکانیزم‌های اصلی مانند سرعت گیم‌پلی، جزئیات نقشه و حالت‌های اصلی بازی را تا حد زیای حفظ کند.

یکی از ویژگی‌های بازی Call of Duty: Warzone Mobile وجود محیط‌های داخلی بیشتر نسبت به بازی‌هایی مانند کالاف دیوتی موبایل است. همچنین ارتباط میان نسخه‌ی موبایل با نسخه‌ی کنسولی در رابطه با خرید‌های درون برنامه‌ای و اسکین‌ها، از جمله عوامل مهمی است که بازیکنان قدیمی این سری را به تجربه‌ی Warzone Mobile ترغیب می‌کند. بازی Call of Duty: Warzone Mobile به واسطه‌ی گیم‌پلی جذاب، محتوای با کیفیت و تلاشی قابل‌توجه برای ارائه تجربه‌ای شبیه به نسخه‌ی اصلی کالاف دیوتی وارزون، یکی از پرطرفدارترین عناوین اول شخص بتل رویال در اندروید شمرده می‌شود که هم‌کنون در موبایل قابل تجریه است.

۳۳- بازی Rainbow Six Mobile | رینبو سیکس موبایل

یوبیسافت با ساخت نسخه‌ی موبایل بازی Tom Clancy's Rainbow Six Siege سعی کرده است تا همان تجربه‌ی اکشن و تاکتیکال جذاب و منحصر‌به‌فرد نسخه اصلی را در پلتفرم موبایل هم خلق کند. اگر از طرفداران قدیمی رینبو سیکس سیج باشید، احتمالا Rainbow Six Mobile از لحاظ کیفیت گیم‌پلی، همان چیزی است که در موبایل منتظرش بودید. سیستم کنترل بازی به خوبی با شرایط موبایل سازگار شده است و به بازیکن اجازه‌ی شخصی‌سازی کلید‌ها و تنظیمات مختلفی از جمله میزان حساسیت به لمس را هم می‌دهد.

بازی Rainbow Six Mobile گرافیک خوبی دارد و کاراکتر‌ها و سلاح‌ها نیز به خوبی طراحی شده‌اند. به‌خصوص سلاح‌ها که تجربه‌ی جذابی را از لحاظ ظاهری و البته گان‌پلی به گیمر منتقل می‌کنند. همچنین باید اشاره کرد که نسخه‌ی موبایل Rainbow Six Siege قرار است تا به مرور کامل‌تر و بهینه‌تر شود و باتوجه‌به عملکرد خوب تیم سازنده و پیشرفت قابل‌توجه بازی از اولین نسخه‌ی بتا تا به امروز، می‌توان آینده‌ی خوبی را هم برای Rainbow Six Mobile تصور کرد. بازی Rainbow Six Mobile یک گزینه‌ی عالی برای طرفداران سری بازی‌های اول شخص و تاکتیکال محسوب می‌شود که هم‌اکنون در پلتقرم موبایل قابل تجربه است.

۳۲- بازی Zombie State: Roguelike FPS | زامبی استیت

استودیو MY.GAMES با ترکیب ژانر‌های اول شخص شوتر و روگ لایک، یک تجربه‌ی منحصر‌به‌فرد و جذاب با نام Zombie State را برای موبایل خلق کرده است. بازی اندروید Zombie State: Roguelike FPS بازیکن را با خود به یک دنیای پر از زامبی می‌برد تا برای بقا و رسیدن به یک مقصد امن تلاش کند. در هر مرحله، گیمر باید با در دست گرفتن انواع سلاح‌های سرد و گرم مانند کاتانا، شات‌گان، انواع رایفل و سلاح‌های سنگین، زامبی‌ها را از بین ببرد تا به مرحله‌ی بعدی راه پیدا کند.

بازی موبایل Zombie State علاوه‌بر محیط‌های مختلفی که در هر یک از حالت‌ها ارائه می‌کند، زامبی‌های متنوع و باس‌های قدرتمندی را هم مقابل گیمر قرار می‌دهد. همچنین بازیکن در پایان هر مرحله می‌تواند قدرت‌های تاثیر گذاری را هم دریافت کند و به‌نوعی قدرت خود را در زمینه‌های مختلفی مانند سلامتی، سرعت، ضربه زدن و مواردی از این دست، افزایش دهد. همچنین بازی این امکان را فراهم می‌کند تا گیمر با امتیاز‌هایی که در گذشته دریافت کرده است، تجهیزات و قابلیت‌های تاثیر گذاری را ارتقا دهد تا در شروع مجدد بازی، از قدرت ببشتری بهره‌مند شود. در مجموع Zombie State: Roguelike FPS یک بازی اول شخص و اکشن با کیفیت است که می‌تواند تجربه‌ی جذاب و سرگرم کننده‌ای را در موبایل به وجود آورد.

۳۱- بازی POLYWAR: 3D FPS online shooter | پولیوار

بازی موبایل POLYWAR یک اثر کاملا آنلاین است که دو تیم از بازیکنان را مقابل یک‌دیگر قرار می‌دهد. بازیکنان نیز باید سعی کنند تا افراد تیم مقابل خود را از بین ببرند تا درنهایت پیروز بازی شوند. همچنین بازی POLYWAR از لحاظ گیم‌پلی در سطح خوبی قرار دارد و تجربه‌ی جذابی را ارائه می‌کند.‌ سازندگان سعی کرده‌اند تا با ارائه‌ی قابلیت‌هایی مانند شلیک خودکار و بهینه‌سازی سیستم کنترل با شرایط موبایل، تجربه‌ی جذاب و ایده‌آلی را به وجود آورند.

بازی اندروید POLYWAR در زمینه‌ی گرافیک هم عملکرد خوبی دارد و اسکین‌های متنوع و زیبایی را در دسترس گیمر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که تیم سازنده توجه ویژه‌ای به ظاهر کاراکتر‌ها و پوسته‌ها داشته است و آیتم‌های متنوع بسیاری را برای شخصی‌سازی در فروشگاه قرار داده‌اند. به‌طور کلی POLYWAR یک بازی اول شخص رقابت محور است که می‌تواند تجربه‌ی مفرح و جذابی را برای علاقه‌مندان به این سبک رقم بزند.

۳۰- بازی Minecraft | ماینکرفت

استودیو Mojang با خلق بازی ماینکرفت، محصولی بی‌نظیر و شدیدا اعتیادآوری را به وجود آورده است که بدون شک می‌تواند در بسیاری از فهرست‌های بهترین بازی های اندروید قرار بگیرد. Minecraft یک بازی جهان باز است که دست شما را برای هرگونه ساخت و ساز باز می‌گذارد. از ساخت یک کلبه‌ی کوچک گرفته تا ایجاد یک قصر وسیع، همگی در جهان ماینکرفت ممکن است. بنابراین می‌توان گفت که خلاقیت یکی از اصلی ابزار‌های بازیکن در این بازی محسوب می‌شود.

بازی علاوه‌بر ساخت و ساز، شما را در دنیای بسیار وسیع خود رها می‌کند تا برای بقا خود مبارزه کنید. در نتیجه باید برای به‌دست آوردن غذا و البته منابع تلاش کنید تا با ایجاد بزار‌های مختلف از خود در مقابل دنیای پُر خطر بازی حفاظت کنید. بازی اندروید Minecraft یک اثر با کیفیت در ژانر آرکید است که در حالت اول شخص می‌تواند گیم‌پلی بسیار خوب و اعتیادآوری را در اختیارتان قرار دهد. در ادامه می‌توانید بازی ماینکرفت را با قیمت ۷.۴۹ دلار از پلی‌استور دانلود و نصب کنید.

۲۹- بازی Neon Shadow | نئون شادو

بازی اندروید Neon Shadow یک تجربه‌ی سایبرپانکی است که بازیکن را در نقش یک مبارز قهرمان قرار می‌دهد تا درمقابل انواع و اقسام نیرو‌های فضایی مقاومت کند و به عبارتی بشریت را از نابودی نجات دهد. بازی دارای اکشنی سریع و پُر زد و خورد است و در بخش آفلاین، مراحل متنوعی را مقابلتان قرار می‌دهد.

بازی به‌صورت آنلاین نیز قابل اجراست و می‌توان آن را درکنار سایر بازیکنان از سرار جهان هم تجربه کرد. Neon Shadow در زمینه‌ی گرافیک و صداگذاری هم عملکرد بسیار خوبی دارد و می‌تواند بازیکنان را از خود راضی نگه‌دارد. بازی در هر دو حالت آفلاین و آنلاین توانایی بالایی در سرگرم کردن مخاطب دارد و می‌تواند لحظات خوشی را برای طرفداران سری بازی‌های اکشن رقم بزند. بازی اندروید Neon Shadow به‌صورت رایگان در پلی‌استور در دسترس است

۲۸- بازی Deer Hunter Classic | دیر هانتر کلاسیک

قدم زدن در دشت‌ها، جنگل‌ها و انواع مکان‌های مختلف طبیعی به‌عنوان یک شکارچی حرفه‌ای و هدف قرار دادن انواع حیوانات وحشی و کمیاب، از جمله فعالیت‌های هجان‌انگیزی است که استودیو Glu با ساخت بازی Deer Hunter Classic تقدیم مخاطبان خود کرده است. بازی هربار گیمر را در شرایط متنوعی قرار می‌دهد و با هدف قرار دادن حیوانات مختلف، شرایط شکار را برای بازیکن دگرگون می‌سازد و البته در همین راستا حس و حال منحصربه‌فردی را نیز به بازیکن القا می‌کند.

بازی اندروید Deer Hunter Classic علاوه‌بر صد‌ها گونه حیوان مختلف، سلاح‌های کاربردی بسیاری را نیز در دسترس شما قرار می‌دهد تا با درنظرگرفتن شرایط، بتوانید انتخاب‌های متفاوتی داشته باشید. Deer Hunter Classic یک بازی اول شخص سرگرم کننده است که به خوبی حال و هوای شکار را برای بازیکن شبیه‌سازی می‌کند و می‌تواند انتخاب بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به آثار اکشن محسوب شود. Deer Hunter Classic هم‌کنون به‌صورت رایگان در پلی‌استور در دسترس است.

۲۷- بازی MaskGun | ماسک گان

در میان آثار پُر حجم گرافیکی در اندروید، می‌توان عناوین به نسبت کم حجم تری را نیز پیدا کرد که علاوه‌بر بهینه بودن، کیفیت مشابه یا حتی بالاتری را هم تقدیم مخاطبان خود می‌کنند؛ MaskGun یک نمونه‌ی عالی از این دسته بازی‌ها است که درکنار حجم کم خود، می‌تواند تجربه‌ی ایده‌آلی را هم برای شما رقم بزند. MaskGun درواقع یک بازی چند نفره است که بازیکن‌ها را با خود وارد نبرد‌های متنوع و هیجان‌انگیزی می‌کند و در قالب دو تیم مقابل هم قرار می‌دهد.

بازی دارای چندین نقشه‌ی مختلف است و حالت‌های متنوعی مانند Team deathmatch و Rumble را نیز شامل می‌شود. MaskGun به خوبی با شرایط کنترلی موبایل‌ها سازگار است و می‌تواند تجربه‌ی سرگرم‌کننده و جذابی را برای علاقه‌مندان به سری بازی‌های اکشن اول شخص رقم بزند. بازی اندروید MaskGun به‌صورت رایگان در پلی استور عرضه شده است.

۲۶- بازی FRAG - Arena game | فرگ آرنا گیم

بازی اندروید FRAG - Arena game ساخته‌ی استودیو Oh BiBi یک اثر اکشن محور چند نفره است که قصد دارد تا با استفاده از یک گیم‌پلی ساده‌ و هیجان‌انگیز، هر بازیکنی را با هر رده‌ی سنی جذب خودش کند. البته سادگی در گیم‌پلی به این معنا نیست که بازی برای طرفداران حرفه‌ای سبک اکشن مناسب نباشد، بلکه به این معنا است که با اثری روبه‌رو هستیم که به خوبی با شرایط موبایل سازگار است و بازیکن را دچار دست‌وپنجه نرم کردن با محدودیت‌های موجود در کنترل نمی‌کند.

FRAG - Arena game دارای حالت‌های متنوعی است که هریک توانایی بالایی در سرگرم کردن بازیکنان دارد. همچنین گرافیک بهینه و رنگارنگ FRAG - Arena game درکنار حجم نسبتا کم و محتوای ارزشمند آن، از دیگر ویژگی‌های این بازی محسوب می‌شوند. اگر به‌دنبال یک بازی بهینه با حال و هوای فانتزی در سبک اکشن اول شخص می‌گردید، بازی FRAG - Arena game را در اندروید از دست ندهید.

۲۵- بازی Contract Killer: Sniper | کانترکت کیلر اسنایپر

Contract Killer: Sniper شما را در نقش یک قاتل حرفه‌ای قرار می‌دهد که باید اهداف مشخصی را نابود کنید یا مأموریت‌های مختلفی را در شرایطی نفس‌گیر و چالش برانگیزی انجام دهید. بازی مأموریت بسیاری را در خود جای داده است و بازیکن در روند هر یک از آن‌ها می‌تواند نحوه‌ی مبارزه‌ی خود را انتخاب کند. Contract Killer: Sniper درکنار بخش کمپین، حالت‌های چند نفره را نیز شامل می‌شود و گیمر را حسابی درگیر خود می‌کند.

بازی اندروید Contract Killer: Sniper نسبت به حجمی که دارد، از گرافیک خوبی بهره می‌برد و محیط‌های متنوعی را مقابل شما قرار می‎دهد. به‌طور کلی ماوریت‌ها، تنوع و تعداد بالایی دارند و دست بازیکن را نیز در انتخاب آن‌ها باز می‌گذارد. سلاح‌ ‌ها هم نقش پُر رنگی را در Contract Killer: Sniper ایفا می‌کنند و انتخاب هر یک از آن‌ها از میان انواع مدل‌های مختلف، می‌تواند نحوه‌ی پیش برد مبارزه را تا حد بالایی تغییر دهد. درنهایت اگر به آثار اکشن علاقه دارید، بازی اندروید Contract Killer: Sniper با زاویه دید اول شخص می‌تواند تجربه‌ی بسیار هیجان‌انگیزی برای شما محسوب شود.

۲۴- بازی Shadowgun Legends: Online FPS | شادوگان لجندز

بازی اندروید Shadowgun Legends: Online FPS شما را با خود به دل کهکشان می‌برد و وارد نبردی عظیم با انواع موجودات فضایی می‌کند. درواقع شما باید در بخش کمپین، سعی کنید با قدم گذاشتن در سیاره‌های دیگر، موجوداتی که قصد تصاحب آن‌ها و نابودی بشریت را دارند، از بین ببرید. بازی دارای یک بخش کمپین پُرمحتوا و رویداد‌های چند نفره‌ی جذابی است که برای انجام هر یک، به اینترنت نیاز خواهید داشت.

در بخش چند نفره نیز می‌توانید همراه سایر بازیکنان در حالت‌هایی از PvP و Co-op در رقابت‌های سرگرم کننده‌ای شرکت کنید. Shadowgun Legends: Online FPS دارای سیستم شخصی بسیار متنوع و تعداد بسیار بالایی از سلاح‌های کوچک و بزرگ است که هر یک را می‌توانید خریداری یا به‌عنوان پاداش در روند بازی به‌دست آورید. Shadowgun Legends: Online FPS از آن دسته بازی‌های خوش ساخت و حرفه‌ای در زمینه‌ی اکشن اول شخص است که به خوبی می‌تواند طرفداران این سبک را مجذوب خودش کند.

۲۳- بازی World War Heroes: WW2 FPS | ورلد وار هیروز

جنگ جهانی دوم همیشه جزو موضوعات خوب و پُر پتانسیل برای بازی سازان شمرده می‌شود و همچنان نیز کاربرد بسیاری دارد. حال استودیو Azur Interactive Games Limited نیز با الهام از این واقعه‌ی تاریخی بزرگ و تأثیرگذار، اثری با نام World War Heroes را خلق کرده است. بازی به‌صورت چند نفره دنبال می‌شود و بازیکنان را در رویداد‌های مختلفی مانند Team Deathmatch ،Capture the flag و حالت‌های متنوع دیگر مقابل هم قرار می‌دهد.

World War Heroes: WW2 FPS دارای چند نقشه از مناطق مختلف جنگ جهانی است که به خوبی طراحی شده‌اند. همچنین گرافیک نیز در سطح خوبی قرار دارد و می‌تواند بازیکنان را از خود راضی نگه‌دارد. بازی World War Heroes: WW2 FPS به واسطه‌ی کیفیت خوبی که رائه می‌دهد موفق شده است تاکنون میلیون‌ها بازیکن را جذب خود کند و درکنار بهترین بازی‌های اکشن اول شخص اندروید قرار بگیرد. در ادامه می‌توانید بازی اندروید World War Heroes: WW2 FPS را به‌صورت رایگان از پلی‌استور دانلود و نصب کنید.

۲۲- بازی Call of Battle | کالاف بتل

اگر به هر دلیلی قصد رفتن به سراغ بازی‌های چند نفره‌ را ندارید و به‌دنبال بازی‌های تک نفره در سبک اکشن اول شخص می‌گردید، عناوین مختلفی وجود دارند که می‌توانند انتخاب خوبی برای شما محسوب شوند؛ به‌خصوص اگر طرفدار آثار زامبی محور باشید، بازی اندروید Call of Battle می‌تواند حسابی شما را درگیر خودش کند.

Call of Battle محتوای داستانی قابل توجهی ندارد و بیشتر روی بخش گیم‌پلی خود متمرکز است. گیم‌پلی نیز طراحی مناسبی دارد و می‌تواند بازیکن را در مراحل نفس‌گیر خود حسابی به چالش بکشد. بازیکن باید در هر مرحله مأموریت‌های مشخصی را انجام دهد و دشمنان خود را باتوجه‌به اهدافی که از پیش تعیین شده است، نابود کند. در این روند و به‌خصوص در سطوح بالاتر، سلاح‌های بسیار کاربردی و ارزشمندی در دسترس گیمر قرار می‌گیرد که هرکدام باتوجه‌به استفاده‌ای که دارند، می‌توانند شرایط را جذاب و متفاوت‌تر پیش ببرند. Call of Battle یک بازی آفلاین و بسیار سرگرم کننده است و می‌تواند انتخاب خوبی برای علاقه‌مندان به آثار تک نفره در ژانر اکشن اول شخص محسوب شود.

۲۱- بازی Dead Trigger 2 | دد تریگر ۲

حال می‌رسیم به بازی Dead Trigger 2 یکی از بهترین و محبوب‌ترین ساخته‌ی استودیو خوش آوازه‌ی MADFINGER Games که از قضا محصولات بسیار خوش ساخت دیگری مانند Shadowgun Legends و Unkilled را نیز در کارنامه‌ی درخشان خود دارد. Dead Trigger 2 یک بازی زامبی محور عالی است که محتوای بسیار جذاب و هیجان‌انگیزی را ارائه می‌کند.

بازی چندین حالت متنوع را مقابل شما قرار می‌دهد که در هر یک می‌توانید مأموریت‌هایی مانند ازبین‌بردن زامبی‌ها در زمان مشخص یا حالت‌های مختلفی از بقا را تجربه کنید. Dead Trigger 2 نسبت به نسخه‌ی گذشته‌ی خود، پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است که به‌عنوان مثال می‌توان به مواردی مانند ارتقا گرافیکی و بهینه‌تر شدن گیم‌پلی اشاره کرد. Dead Trigger 2 یک بازی عالی و استاندارد در زمینه‌ی اکشن محسوب می‌شود و می‌تواند یکی از بهترین تجربه‌های شما را در سری بازی‌های اول شخص رقم بزند.

۲۰- بازی Modern Strike Online | مدرن استرایک آنلاین

Modern Strike Online یک بازی تاکتیکی و تیمی است که به‌صورت آنلاین و چند نفره دنبال می‌شود. گیم‌پلی Modern Strike Online که بیشتر یادآور آثار محبوبی مثل کانتر استرایک و CSGO است، می‌تواند شما را حسابی غرق خودش کند. بازی سیستم کنترل ساده‌ای دارد و بازیکن را درگیر پیچدگی خاصی نمی‌کند.

همچنین رویداد‌های مختلفی نیز در نظر گرفته شده است که در هر کدام بازیکن می‌تواند تجربه‌ی تاکتیکی به نسبت متفاوتی را درکنار هم تیمی‌های خود تجربه کند. Modern Strike Online به خوبی توسط سازندگان پشتیبانی می‌شود و هر از گاهی با آپدیت‌ مختلف، محتوا و ویژگی‌های جذابی را در دسترس بازیکنان قرار می‌دهد. Modern Strike Online یک تجربه‌ی عالی در زمینه‌ی سری بازی‌های اول شخص در اندروید محسوب می‌شود و می‌تواند تا مدت‌ها بازیکنان را سرگرم رویداد‌های هیجان‌انگیز خود کند.

۱۹- بازی Modern Ops | مدرن آپس

Modern Ops یک دیگر از آثار الهام گرفته شده از بازی کانتر استرایک است که حال و هوای شدیدا مشابهی را با این بازی نوستالژیک و محبوب برای پلتفرم اندروید پدید می‌آورد. درواقع Modern Ops یک بازی آنلاین است که بازیکنان را در قالب دو تیم مقابل یک دیگر قرار می‌دهد. نبرد‌های بازی به‌صورت مهارت محور و تاکتیکی طراحی شده است؛ بنابر این اگر حساب شده پیش‌روی نکنید و با سایر بازیکنان تیم هماهنگ نباشید، رسیدن به پیروزی نیز به مراتب سخت‌تر خواهد شد.

بازی اندروید Modern Ops در زمینه‌ی کنترل و گیم‌پلی، عملکرد بسیار خوبی دارد و به خوبی با شرایط موبایل سازگار است. همچنین بازی به شما این امکان را می‌دهد تا با ایجاد گروه یا پیوستن به سایر اتحاد‌ها، چالش‌های متعددی را درکنار دیگر بازیکنان انجام دهید. اگر به بازی‌هایی با حال و هوای کانتر استرایک علاقه دارید، نباید تجربه‌ Modern Ops را در اندروید از دست بدهید.

۱۸- بازی Clear Vision 4 | کلیر ویژن ۴

استودیو Eldring با ساخت بازی Clear Vision برخلاف بسیاری از بازی‌های اسنایپر محور، ما را با وجه واقع‌گرایانه شلیک با سلاح‌های تک تیرانداز آشنا می‌کند. یعنی اینکه برای یک شلیک خوب، نشانه گیری مستقیم به‌تنهایی نمی‌تواند شما را به هدفتان برساند؛ درواقع مواردی مانند میزان فاصله، قدرت اسلحه و خیلی موضوعات دیگر نیز روی شلیک اسلحه‌ها تاثیر زیادی می‌گذارند .

بازی Clear Vision 4 شما را در نقش تایلر اسمیت، یک تک تیرانداز حرفه‌ای قرار می‌دهد تا در ازای پول، افراد یک باند خلاف‌کار را نابود کنید. در هر مرحله باید هدف یا اهداف مشخص شده را باتوجه‌به شرایط از پیش تعیین شده، به وسیله اسنایپر خود از بین ببرید. Clear Vision 4 دارای مراحل متنوع و بسیار پیچیده است که عبور از آن‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست. اگر به بازی‌های اکشن و اسنایپر محور علاقه دارید، Clear Vision 4 یکی از بهترین گزینه‌های شما محسوب می‌شود؛ این بازی به‌صورت رایگان در پلی‌استور در دسترس است.

۱۷- بازی Critical Ops | کریتیکال آپس

بازی اندروید Critical Ops یکی دیگر از آثار تاکتیکی و اکشن محور است که حال و هوای مشابه با بازی‌های محبوبی مانند کانتر استرایک را زنده می‌کند. Critical Ops یک بازی آنلاین است که در طی آن بازیکنان باید در قالب دو تیم، وارد رقابت با یکدیگر شوند. کار تیمی و حساب شده در بازی، از اصلی گام‌ها برای پیروزی محسوب می‌شوند؛ بنابر این تجربه‌ی Critical Ops درکنار دوستان می‌تواند ساعات بسیار لذت بخشی را برایتان رقم بزند.

Critical Ops از چندین مپ متنوع بهره می‌برد که هرکدام طراحی مناسبی دارند و شرایط ایده‌آلی را برای رقابت‌ها شکل می‌دهند. همچنین بازی دارای حالت‌های متنوعی است که هرکدام تا حدی نحوه‌ی بازی کردن گیمر را تغییر می‌دهند. اگر به‌دنبال یک بازی تاکتیکی اکشن محور می‌گردید، تجربه‌ی بازی Critical Ops در اندروید از دست ندهید.

۱۶- بازی Unkilled | آنکیلد

Unkilled یک بازی خوش ساخت دیگر از استودیو MADFINGER Games محسوب می‌شود که درکنار آن، می‌توان از آثار بزرگ دیگری مانند Dead Trigger نیز نام بُرد که حسابی باعث محبوبیت این استودیو خوش نام شده‌اند. Unkilled درواقع یک بازی آنلاین است که بازیکن در یک ماجراجویی پُرهیجان قرار می‌دهد تا درکنار سایر بازیکنان، جهان را از دست زامبی‌ها نجات دهند.

بازی سیسیتم شخصی متنوعی را پیش روی بازیکن قرار می‌دهد و دست بازیکن را نیز در انتخاب سلاح‌های مختلف باز می‌گذارد. همچنین درکنار حال‌های Co-op بازیکنان می‌توانند به‌صورت PvP هم با یکدیگر مبارزه کنند و جایزه‌های مختلفی را در این راه به‌دست آورند. Unkilled با گیم‌پلی عالی و نفس‌گیر خود می‌تواند ساعات بسیار لذت بخشی را برای طرفداران سری بازی‌های اول شخص رقم بزند. در ادامه می‌توانید Unkilled را به‌صورت رایگان از پلی‌استور دانلود و نصب کنید.

۱۵- بازی N.O.V.A. Legacy | بازی نُوا لجسی

استودیو گیم‌‌لافت به‌دلیل انتشار بازی‌های محبوب بسیاری مانند سری آثار آسفالت و مدرن کامبت در میان گیمر‌های پلتفرم اندروید حسابی به محبوبیت رسیده است و حال جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی‌سازی در موبایل محسوب می‌شود. بازی N.O.V.A. Legacy یکی دیگر از محصولات عالی استودیو گیم‌لافت شمرده می‌شود که برخلاف بسیاری از آثار این استودیو که از حجم بالایی برخودار هستند، فضای بسیار کمی را در موبایل اشغال می‌کند.

N.O.V.A. Legacy با حال و هوایی نزدیک به بازی شناخته شده‌ی Halo شما را به نبرد‌های نفس گیری در فضا می‌برد تا با دشمنانی بسیار سرسخت و ناشناخته مبارزه کنید. بازی به‌صورت آفلاین و مرحله‌ای پیش می‌رود و با وجود حجم بسیار پایین خود، گرافیک خوبی را به تصویر می‌کشد. درنهایت اگر به‌دنبال یک بازی اول شخص اکشن با حجم کم می‌گردید که محتوای ارزشمندی را ارائه کند، N.O.V.A. Legacy می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌های شما محسوب شود. بازی اندروید N.O.V.A. Legacy هم‌اکنون در پلی‌استور به‌صورت رایگان در دسترس است.

۱۴- بازی Combat Master Mobile FPS | کامبت مستر موبایل FPS

در میان سروصدا و هیاهویی که این روز‌ها بازی‌های چند نفره‌ی محبوبی مانند پابجی موبایل و کالاف دیوتی موبایل به پا کرده‌اند، بد نیست که کمی هم به آثار کمتر شناخته شده و با کیفیتی که حتی احتمالا در مواردی عملکرد بهتری را هم ارائه می‌کنند، توجه کنیم و فرصتی را در اختیارشان قرار دهیم؛ Combat Master Mobile FPS دقیقا یک نمونه‌ی عالی از این دسته بازی‌ها محسوب می‌شود که در بسیاری از زمینه‌ها پتانسیل بالایی برای به وجد آوردن بازیکن دارد.

Combat Master Mobile FPS یک بازی چند نفره است که بازیکنان را در قالب دو تیم، در رویداد‌های متنوع مقابل هم قرار می‌دهد تا برای کسب امتیاز بیشتر بایکدیگر مبارزه کنند. بازی در زمینه‌ی گرافیک عملکرد بسیار خوبی دارد و می‌تواند شما را از خود راضی نگهدارد. البته با وجود تنظیمات گرافیکی قرار گرفته در بازی می‌توانید متناسب با توان موبایل خود، جزئیات گرافیکی را کاهش یا افزایش دهید. Combat Master Mobile FPS یک بازی عالی برای طرفداران سبک اول شخص در اندروید محسوب می‌شود و می‌تواند محتوای ارزشمندی را به بازیکنان خود ارائه کند.

۱۳- بازی Infinity Ops: Cyberpunk FPS | اینفینیتی آپس

بازی اندروید Infinity Ops: Cyberpunk FPS ما را همراه خود به آینده‌ای تاریک می‌برد؛ دوره‌ای که پیشرفت تکنولوژی باعث شده است تا ابعاد جنگ نیز گسترده شود و پای آن را به سیارات دیگر نیز باز شود. Infinity Ops تنها به‌صورت آنلاین قابل اجرا است و روند آن به‌صورت چند نفره دنبال می‌شود.

Infinity Ops مانند دیگر بازی‌های اول شخصی که معرفی کرده‌ایم، از رویداد‌های مختلفی مانند Deathmatch و دیگر حالت‌ها نیز بهره می‌برد. همچنین می‌توانید مسابقه‌ای را سفارش سازی کنید و به همراه دوستان خود به تجربه‌ی آن بپردازید. Infinity Ops یک بازی سرگرم کننده و بیهنه است که می‌تواند تا مدت‌ها شما را درگیر خودش کند. بازی اندروید Infinity Ops هم‌کنون به‌صورت رایگان در پلی‌استور در دسترس است.

۱۲- بازی Blitz Brigade | نام

استودیو گیم‌لافت با ساخت و عرضه‌ی Blitz Brigade یک بازی بهینه‌ی دیگر با گیم‌پلی عالی، به جمع بهترین بازی‌های اول شخص اندروید افزوده است. بازی اندروید Blitz Brigade یک تجربه‌ی تیمی اکشن را ارئه می‌کند و بازیکنان را در یک نبرد سرار هیجان مقابل یک‌دیگر قرار می‌دهد. بازی رویداد‌های مختلفی از جمله Deathmatch ،Domination و حالت‌های متنوع دیگری را نیز شامل می‌شود و در دسترس بازیکنان قرار می‌دهد.

Blitz Brigade می‌تواند اجرای بهینه و مناسبی در دستگاه ضعیف داشته باشد و باتوجه‌به حجم کم خود، گرافیک بصری خوبی را هم ارائه کند. بازی اندروید Blitz Brigade درست مانند سایر ساخته‌های استودیو گیم‌لافت، می‌تواند تا مدت‌ها شما را درگیر گیم‌پلی سرگرم کننده‌ی خودش کند و ساعت خوشی را برایتان رقم بزند.

۱۱- بازی Warface: Global Operations FPS | وارفیس

بازی اندروید Warface: Global Operations FPS یکی از خوش ساخت‌ترین و گرافیکی‌ترین بازی‌های اول شخص موبایل محسوب می‌شود که قصد دارد با عملکرد عالی و نوآوری‌های خاص خود، تجربه‌ی با کیفیت‌تری از عناوین مشابه ارائه کند. همچنین چندان بی‌راه هم نیست که اگر بگوییم باتوجه‌به کیفیت بالای بازی در زمینه‌های مختلف، به‌راحتی می‌تواند یکی از رقیب‌های قدرتمند بازی‌های محبوبی مانند کالاف دیوتی موبایل و دیگر عناوین محبوب این روز‌ها شمرده شود.

بازی اندروید Warface: Global Operations FPS حالت‌های محبوبی مانند Free-for-All ،Plant the Bomb ،Control و Team Deathmatch در خود جای داده است و رویداد‌های مختلفی مانند Co-op را نیز در دسترس بازیکنان خود قرار می‌دهد. بازی Warface: Global Operations FPS یک اثر حرفه‌ای و استاندارد در بسیاری از زمینه‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند جزو بهترین انتخاب‌های شما برای تجربه‌ی یک بازی اول شخص با کیفیت عالی در اندروید باشد.

۱۰- بازی Into the Dead 2 | اینتو د دد 2

Into the Dead 2 یکی از ماندگارترین آثار اول شخص در اندروید محسوب می‌شود که بعد از گذشت سال‌ها از انتشار، همچنان ارزش تجربه‌ی بالایی دارد و بازیکن‌های بسیار زیادی را جذب خود کرده است. بازی روایتگر مردی است که در مسیر رسیدن به همسر و دختر خود، دچار مشکل می‌شود و حال چاره‌ای جز عبور از میان انبوهی از زامبی‌ها ندارد.

گیم‌پلی مانند نسخه‌ی اول بازی، به‌سادگی تعریف شده است و پیچدگی خاصی ندارد. شخصیت اصلی به‌طور مداوم درحال دویدن است و بازیکن نیز تنها وظیفه‌ی جابه‌جایی آن را در جهات مختلف دارد. البته به جز فرار و جاخالی دادن از دست زامبی‌ها، می‌توانید از سلاح‌های گرم و سرد هم استفاده کنید و زامبی‌ها را از سر راه خود بردارید. بازی Into the Dead 2 با ایجاد گیم‌پلی اعتیادآور و فضایی شدیدا هیجان‌انگیز، می‌تواند تا مدت‌ها شمار را درگیر مراحل نفس‌گیر خودش کند. بازی Into the Dead 2 در پلی‌استور به‌صورت رایگان در دسترس است.

۹- بازی LONEWOLF | لون ولف

بازی LONEWOLF داستان جنگ‌های بین گروه‌های خلافکاری را روایت می‌کند. در این بازی داستان محور، شما در نقش یک آدمکش حرفه‌ای باید سعی کنید تا اهدف تعیین شده را نابود کنید. البته بازی تنوع بالایی در مراحل خود دارد و گاهی نیز باید فعالیت‌های دیگری مانند دستگیر کردن یا خرابکاری‌های مختلفی را انجام دهید.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های LONEWOLF داستان گیرا و با کیفیت آن است. روایت داستان مانند کمیک‌ها دنبال می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا اتمسفر داستان گیرایی بیشتری داشته باشد و در نتیجه بازیکن را به خوبی با خود همراه کند. LONEWOLF یک بازی با کیفیت و بسیار سرگرم کننده است که می‌تواند به وسیله‌ی روایت گیرا و گیم‌پلی جذاب خود تجربه‌ی بسیار هیجان‌انگیزی را برای گیمر رقم بزند. بازی اندروید LONEWOLF هم‌اکنون در پلی‌استور به‌صورت رایگان در دسترس است.

۸- بازی Modern Combat Versus | مدرن کامبت ورسوس

سری بازی‌های مدرن کامبت یکی از پُرطرفدارترین بازی‌های اکشن در موبایل محسوب می‌شوند که در نسخه‌های مختلف، چه در بخش داستانی یا چند نفره، محتوای ارزشمندی را تقدیم بازیکنان کرده‌اند. اما بازی Modern Combat Versus برخلاف نسخه‌های دیگر این مجموعه، فاقد بخش داستانی است و تمام انرژی و تمرکز آن نیز تنها روی بخش چند نفره صرف شده است.

بازی Modern Combat Versus مسابقات مختلفی را میان دو تیم در حالت‌های مختلف برگزار می‌کند تا درنهایت تیم پیروز به پاداش تعیین شده دست پیدا کند. بازی کاراکتر‌های بسیاری را شامل می‌شود که هر یک از قدرت‌های متنوعی بهره می‌برند. انتخاب هر کاراکتر باتوجه‌به قدرت‌هایی که در اختیارتان قرار می‌دهد، نیازمند سبک متفاوتی از بازی کردن است. اگر به‌دنبال یک بازی چند نفره‌ی عالی در سبک شوتراول شخص هستید، بازی اندروید Modern Combat Versus می‌تواند انتخاب بسیار خوبی برای شما محسوب شود.

۷- بازی Hitman: Sniper | هیتمن اسنایپر

مامور ۴۷ در سری بازی هیتمن یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های دنیای ویدیو گیم محسوب می‌شود و کمتر کسی را می‌توان پیدا کردن که نام آن را نشنیده باشد. اما نسخه‌ی Hitman: Sniper که برای اندروید عرضه شده است با نسخه‌های کنسولی آن تفاوت‌های زیادی دارد؛ در این نسخه از بازی شما باید با استفاده از اسنایپر خود، اهداف تعیین شده را هدف قرار دهید؛ مجموعه فعالیت‌های بازی تنها در این کار خلاصه می‌شود و بنابر این دیگر از فعالیت‌های مخفی کاری مشهور این سری خبری نخواهد بود.

اما گیم‌پلی Hitman: Sniper به‌گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که باز هم می‌تواند شما در یک چرخه‌ی لذت بخش از مخفی‌کاری گرفتار کند. بازی در یک امارت بزرگ جریان دارد و هربار بایدشخیصیت‌هایی را در آن به وسیله‌ی اسنایپر خود از بین ببرید. Hitman: Sniper به‌صورت آفلاین هم قابل اجراست و می‌تواند تا مدت‌ها شما را سرگرم خود نگه‌دارد. بازی اندروید Hitman: Sniper هم‌اکنون در پلی‌استور با قیمت ۰.۹۹ دلار در دسترس است.

۶- بازی Standoff 2 | استنداف

Standoff 2 یک بازی چند نفره‌ی تاکتیکی از استودیو AXLEBOLT LTD است که با الهام از بازی محبوب و نوستالژیک کانتر استرایک، گیم‌پلی روان و هیجان‌انگیزی را به وجود آورده است. بازی از حالت‌های مرسومی مانند Death Match و Defuse the bomb بهره می‌برد و رقابت‌های با کیفیت و استانداردی را میان بازیکنان خلق می‌کند.

Standoff 2 در زمینه صداگذاری نیز در سطح خوبی قرار دارد و افکت‌های صوتی بسیار واقع‌گرایانه‌ای را ارائه می‌دهد. همچنین گرافیک بازی هم با وجود انمیشن‌های متنوع و رنگ آمیزی زیبا، می‌تواند به خوبی شما را راضی نگه‌دارد. اگر به‌دنبال یک بازی با حال و هوای کانتر استرایک می‌گردید، Standoff 2 می‌تواند یک انتخاب عالی برای شما محسوب شود.

۵- بازی PUBG: NEW STATE | نیو استیت موبایل

PUBG: NEW STATE درواقع یک نسخه‌ی جدید و بهبود یافته از بازی محبوب پابجی موبایل است که قصد ارائه‌ی نوآوری‌های تازه‌ای را نسبت عنوان قدیمی‌تر خود دارد. البته باید گفت PUBG: NEW STATE قرار نیست حکم نسخه‌ی دوم بازی پابجی موبایل را داشته باشد؛ بلکه تنها یک نسخه‌ی دیگر از سری بازی پابجی است که امکانات و کیفیت به نسبت بهتری را به طرفداران قدیمی و البته بازیکنانی که تازه وارد این عرصه شده‌اند ارائه می‌کند.

PUBG: NEW STATE همچنان همان فرمول اصلی پابجی را حفظ کرده است و رویداد‌های با کیفیتی را در سبک بتل رویال ایجاد می‌کند. بازیکنان می‌توانند با انتخاب یکی از نقشه‌های موجود در بازی، وارد رقابتی هیجان‌انگیز شوند و سعی کنند تا تبدیل به آخرین فرد بازمانده در بازی شوند. PUBG: NEW STATE یک بازی عالی برای افرادی است که به‌دنبال تجربه‌ای با گرافیک بالا‌تری نسبت به نسخه‌ی قدیمی این مجموعه هستند. درنهایت اگر به سبک بتل رویال علاقه دارید، تجربه‌ی PUBG: NEW STATE را در اندروید از دست ندهید.

۴- بازی Dead Effect 2 | دد افکت ۲

با اینکه رقابت‌های آنلاین با سایر بازیکنان، لذت منحصربه‌فردی را به گیمر منتقل می‌کند، اما نباید از کیفیت و ارزش آثار داستانی و آفلاین نیز غافل شد. Dead Effect 2 با گیم‌پلی بسیار اعتیادآور، داستانی هیجان‌انگیز و البته گرافیکی زیبا، شما را به‌راحتی در دنیای تاریک و سرار نیرو‌های اهرمینی خود غرق می‌کند.

در ابتدا بازی می‌توانید از میان سه شخصیت مختلف، یکی را انتخاب کنید و قدم به نبردی سهمگین با انواع موجودات ناشناخته بگذارید. مراحل بازی نیز تنوع خوبی دارند و رفته رفته گیمر را بیش‌ازپیش به چالش می‌کشند. Dead Effect 2 به واسطه‌ی کیفیت بسیار خوبی که ارائه می‌کند، می‌تواند انتخاب بسیار مناسبی برای طرفداران ژانر علمی تخیلی و آثار اکشن محور محسوب می‌شود. بازی اندروید Dead Effect 2 را می‌توانید به‌صورت رایگان از پلی‌استور دانلود و نصب کنید.

۳- بازی Guns of Boom | گانز آو بوم

Guns of Boom یک بازی تیمی آنلاین در سبک شوتر اول شخص است که توانسته پس از گذشت سال‌ها از انتشار، همچنان طرفداران پر و پا قرص بسیاری را جذب خود نگه‌دارد و ثابت کند که خلاقیت و توجه به جزئیات، تا چه حد می‌تواند موثر و تأثیرگذار واقع شود. بسیار روان و اعتیادآور طراحی شده است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازی محسوب می‌شود.

Guns of Boom حجم کمی را در دستگاه شما اشغال می‌کند، اما این موضوع باعث نمی‌شود که بازی در زمینه‌ی گرافیک عملکرد ضعیفی را ارائه کند؛ بلکه بازی از گرافیک سه بُعدی و زیبایی بهره می‌برد که باتوجه‌به حجم کلی آن، می‌تواند بسیار راضی کننده باشد. Guns of Boom بدون شک یکی از با ارزش‌ترین بازی‌های اول شخص اندروید شمرده می‌شود که می‌تواند تجربه‌ی بسیار هیجان‌انگیزی را در سبک اکشن اول شخص برایتان رقم بزند.

۲- بازی PUBG Mobile | پابجی موبایل

PUBG از اصلی‌ترین بنیان‌گذاران ژانر بتل رویال محسوب می‌شود که توانسته است به طرز شگفت‌انگیزی این سبک هیجان‌انگیز را به علاقه‌مندان به بازی‌های چند نفره معرفی کند. PUBG Mobile در نسخه‌ی اندروید هم موفق شده است تا مانند نسخه‌ی کنسولی خود، بسیار موفق عمل کند و بازیکنان بسیاری را جذب خود کند. PUBG Mobile درواقع یک بازی کاملا آنلاین است که در طی آن بازیکنان باید با انتخاب یکی از نقشه‌ها و ورود به بازی، تا لحظه‌ی آخر برای بقای خود با دیگر بازیکنان به مبارزه بپردازند تا درنهایت تنها یک فرد یا یک گروه باقی بماند و پیروز مسابقه شود.

بازی اندروید PUBG Mobile سیستم شخصی‌سازی بسیار وسیعی را شامل می‌شود و از کلاه و لباس‌ها گرفته تا کیف و کفش، همگی قابل تعویض و شخصی‌سازی هستند. همچنین بازی با به‌روزرسانی‌های مختلف، آیتم‌ها و لباس‌های متنوعی را به بازی اضافه می‌کند که می‌توانید درکنار انجام مسابقات و کسب جایزه، با پرداخت پول واقعی هم به تعدادی از آن‌ها دست پیدا کنید. PUBG Mobile یک بازی اثبات شده و عالی برای طرفداران سری بازی‌های اکشن محسوب می‌شود که در هر دو حالت اول شخص و سوم شخص، می‌تواند تا مدت‌ها بازیکن را مجذوب خود نگه‌دارد. همچنین اگر به سبک بتل رویال علاقه دارید، به هیچ‌وجه بازی PUBG Mobile را در اندروید از دست ندهید.

۱- بازی Call of Duty Mobile | کالاف دیوتی موبایل

موفقیت بازی Call of Duty Mobile شاید به‌دلیل یدک کشیدن نام سری کالاف دیوتی قبل از عرضه هم قابل پیش‌بینی بود، اما کمتر کسی می‌توانست به کسب چنین محبوبیتی آن هم در سطح جهانی فکر کند. بازی کالاف دیوتی موبایل ساخته‌ی شرکت اکتیویژن باعث خلق شگفتی عجیبی در میان سری بازی‌های چند نفره‌ی موبایل شد و توانست رکورد‌‌ پُر دانلود‌ترین بازی اندروید را در روز‌های اول عرضه بشکند و به یکی از بهترین‌های ژانر اکشن در موبایل تبدیل شود.

بازی کالاف دیوتی موبایل علاوه‌بر خلق یک تجربه‌ی عالی از مسابقات بتل رویال، رویداد‌هایی مانند Team Deathmatch ،Domination ،Search & Destroy ،Frontline و حالت‌های متنوع دیگری را هم که باتوجه‌به به‌روزرسانی‌های مختلف به بازی افزوده می‌شوند را در خود جای داده است تا در این بخش هم کیفیت بسیار مطلوبی را به بازیکنان ارائه کند. کالاف دیوتی موبایل از گرافیک بهینه و واقع گریانه‌ای بهره می‌برد و به واسطه‌ی وجود تنظیمات گرافیکی مختلف، می‌تواند روی موبایل‌های میان‌رده هم اجرای مناسبی داشته باشد. اگر به‌دنبال یک تجربه‌ی با کیفیت در سبک اکشن اول شخص و بتل رویال هستید، بدون شک نباید تجربه‌ی بی‌نظیر بازی Call of Duty Mobile را در اندروید از دست بدهید.

منبع: زومیت