امیرعباس محمدی کوشکی به عنوان نماینده بخش علمی و دانشگاهی ایران به صورت مجازی در یکصد و سیزدهمین جلسه کمیته رفع تبعیض نژادی با حضور نمایندگان کشورمان ایران، ۱۷ و ۱۸ مرداد در ژنو حاضر شد و بیانیه‌ای برای حل چالش‌های این کنوانسیون با کمک نوآوری و هوش مصنوعی ارائه کرد.

کمیته CERD یا Committee on the Elimination of Racial Discrimination (کمیته رفع تبعیض نژادی) بخشی از سازمان ملل متحد است که بر اجرای کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نظارت می‌کند. این کنوانسیون یکی از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که کشور‌ها را موظف می‌کند تا اقداماتی برای جلوگیری و مقابله با تبعیض نژادی انجام دهند.

وظایف کمیته CERD شامل بررسی گزارش‌های دوره‌ای کشور‌های عضو درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تبعیض نژادی و همچنین رسیدگی به شکایات افراد یا گروه‌ها در مواردی که حقوق آن‌ها تحت این کنوانسیون نقض شده است. این کمیته از کارشناسان مستقل تشکیل شده است و معمولاً جلسات دوره‌ای برگزار می‌کند تا وضعیت کشور‌ها را بررسی و بهبود‌های لازم را توصیه کند.

بیانیه‌ای از سوی دبیرکل تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران / ابتکار نوآوری در SDGs به مناسبت جلسه ۱۱۳ کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (CERD) ارائه شد که به این شرح است:

با سلام و احترام به کلیه اعضای محترم کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (CERD).

در این دوره از کنوانسیون، مجدداً بر اهمیت و پایبندی به تعهدات مشترک خود در رفع همه اشکال تبعیض نژادی و ترویج عدالت و برابری به عنوان یک سازمان بین‌المللی که مأموریت حل چالش‌های SDGs را دارد، تأکید می‌کنیم. در عصری که نوآوری و فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت است، بهره‌گیری از این دستاورد‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به اهداف این کنوانسیون ایفا کند.

ما بر این باوریم که استفاده از هوش مصنوعی و پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع تبعیض نژادی و ترویج برابری باشد. به‌ویژه، طراحی و توسعه شبکه جهانی آمار و اطلاعات رفع تبعیض نژادی می‌تواند به یک تحول بنیادین در این حوزه منجر شود.

این پلتفرم که تمامی اطلاعات و داده‌ها در حوزه‌های مختلف را گردآوری می‌کند، به کشور‌های عضو کنوانسیون امکان می‌دهد تا هر سه ماه یک‌بار آمار‌ها و داده‌های مرتبط با اقدامات ملی خود را برای رفع تبعیض در تمامی حوزه‌ها ارائه دهند. با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، این پلتفرم می‌تواند پیش‌بینی و شبیه‌سازی اثرات مختلف سیاست‌ها و اقدامات را انجام دهد، به کشور‌ها کمک می‌کند تا پیش از پیاده‌سازی برنامه‌ها، نتایج بالقوه آنها را ارزیابی کنند. علاوه بر این، اضافه کردن بخشی برای جمع‌آوری نظرات و تجربیات شهروندان و جوامع محلی، درک بهتری از مشکلات و نیاز‌های واقعی را فراهم می‌آورد و به طراحی راه‌حل‌های مؤثرتر کمک می‌کند.

پلتفرم همچنین می‌تواند شامل دوره‌های آموزشی و منابع آنلاین باشد تا کشور‌ها و سازمان‌ها بتوانند دانش و مهارت‌های لازم برای استفاده مؤثر از داده‌ها و تحلیل‌ها را کسب کنند. ایجاد شبکه‌ای از متخصصان، محققان و سازمان‌های غیردولتی برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی و تبادل بهترین شیوه‌ها نیز از دیگر قابلیت‌های این پلتفرم است که به تقویت همکاری و ارتقای اثرگذاری آن کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، تولید گزارش‌های دوره‌ای و ارزیابی‌های تأثیر بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، امکان شفافیت و نظارت بر پیشرفت‌ها و شناسایی زمینه‌های نیازمند بهبود را فراهم می‌آورد.

این ویژگی‌ها می‌توانند به تقویت کارایی و اثرگذاری پلتفرم کمک کنند و آن را به ابزاری جامع‌تر و مؤثرتر برای مبارزه با تبعیض نژادی تبدیل کنند. این سازمان آمادگی خود را برای طراحی و ساخت این پلتفرم با مشارکت آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد.

در پایان، از تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون درخواست می‌شود که با همکاری و هم‌افزایی در این مسیر، به استفاده از فناوری‌های نوین برای رفع تبعیض نژادی متعهد شده و گام‌های مؤثری در جهت ایجاد جهانی عادلانه و برابر بردارند.

با تشکر و احترام