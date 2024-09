شیوع ویروس کرونا نقاط ضعف سیستم‌های بهداشتی جهان را آشکار و کمبود پزشکان را به یک بحران تبدیل کرد. با سرمایه‌گذاری در آموزش و افزایش تعداد پزشکان، می‌توان از بحران‌های آینده پیشگیری و سیستم‌های بهداشتی را تقویت کرد.

در دنیای امروز، با سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که همچنان بر‌ جای مانده، بحران‌های بهداشتی و پزشکی هستند. بحران‌هایی که با افزایش ظرفیت پزشکی و تربیت نیرو‌های متخصص قابل پیشگیری و مدیریت هستند. بحران کرونا که جهان را در نوردید، نمونه‌ای بارز از نیاز مبرم به افزایش تعداد پزشکان و کادر درمانی است. در این مطلب، به اهمیت این موضوع پرداخته و تجربیات کشور‌های دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تجربه کرونا؛ زنگ خطری برای جهان

سال ۲۰۱۹، ویروس جدید کرونا از ووهان چین شیوع یافت و به سرعت در سراسر جهان پخش شد. در عرض چند ماه، این ویروس به پاندمی تبدیل شد و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بهداشتی و اجتماعی تاریخ معاصر بدل شد.

این پاندمی به روشنی نشان داد که بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با چنین بحرانی آماده نبودند. بحران کرونا باعث شد که نقاط ضعف و کاستی‌های سیستم‌های بهداشتی جهانی آشکار شود و یکی از مشکلات اصلی که برجسته شد، کمبود پزشکان و کادر درمانی بود.

در بسیاری از کشورها، سیستم‌های بهداشتی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفتند و بیمارستان‌ها به ظرفیت نهایی خود رسیدند. بخش‌های اورژانس مملو از بیمارانی شد که نیاز به مراقبت‌های فوری داشتند و کادر درمان در تلاش برای مقابله با این حجم بی‌سابقه از بیماران، تحت فشار قرار گرفتند. به گفته سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این وضعیت منجر به افزایش چشمگیر مرگ و میر‌ها و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی در بسیاری از نقاط جهان شد.

نمونه‌هایی از مشکلات ناشی از کمبود پزشکان در مهار کرونا

ایالات متحده

در ایالات متحده، با آغاز پاندمی، شهر‌هایی مانند نیویورک با بحران شدیدی مواجه شدند. بیمارستان‌ها پر از بیماران کووید ۱۹ شدند و کمبود پرسنل پزشکی و تجهیزات به یک چالش بزرگ تبدیل شد. گزارش‌های متعددی از این وضعیت توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) و رسانه‌های معتبر مانند نیویورک تایمز و واشنگتن پست منتشر شد.

ایتالیا

ایتالیا یکی از نخستین کشور‌های اروپایی بود که به شدت تحت تأثیر پاندمی قرار گرفت. شهر‌های شمالی ایتالیا، به ویژه لومباردی، با بحران بزرگی مواجه شدند. بیمارستان‌ها به سرعت پر شدند و کمبود پزشکان و پرستاران منجر به وضعیتی بحرانی شد. گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مقالات منتشر شده در مجلات پزشکی مانند The Lancet و New England Journal of Medicine این وضعیت را به تفصیل شرح داده‌اند.

اسپانیا

بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، اسپانیا در اوایل پاندمی با مشکلات جدی در تأمین تجهیزات پزشکی و کادر درمانی روبه‌رو بود. سیستم بهداشتی این کشور به سرعت پر شد و در برخی موارد، بیمارستان‌ها مجبور به پذیرش بیماران در راهرو‌ها و حتی پارکینگ‌ها شدند. گزارش‌های WHO به تفصیل وضعیت دشوار اسپانیا و چالش‌های آن در این بحران را شرح داده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز ملی اپیدمیولوژی اسپانیا (CNE) نیز تأیید کننده فشار شدید بر سیستم بهداشتی این کشور است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که کمبود کادر درمانی و تجهیزات باعث شد تا بسیاری از بیماران با تأخیر دریافت خدمات پزشکی را دریافت کنند.

کنترل بهتر کرونا در کشور‌هایی با سرانه بالای پزشکان

در بحران کرونا، کشور‌هایی که تعداد پزشکان بیشتری داشتند و سیستم‌های بهداشتی قوی‌تری داشتند، بهتر توانستند با این بحران مقابله کنند. به عنوان مثال، آلمان با داشتن یکی از بالاترین نسبت‌های پزشک به جمعیت در جهان، توانست به سرعت واکنش نشان دهد و مرگ و میر ناشی از ویروس را کنترل کند.

طبق آمار هفت‌ماهه (از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه سال ۲۰۲۰) کووید ۱۹ و نرخ موارد ابتلا و مرگ ناشی از این بیماری، کشور کره‌جنوبی به عنوان کشور موفق توانست توسعه همه‌گیری کووید ۱۹ را به طور کامل مهار و کنترل کند. در آلمان در زمان بررسی، شیوع شدید این بیماری کنترل شد و شیب مبتلایان و مرگ ناشی از این بیماری، نزولی بود.

آلمان: این کشور با داشتن ۴ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، توانست یکی از کمترین نرخ‌های مرگ و میر را در میان کشور‌های اروپایی داشته باشد. سیستم بهداشتی قوی و تعداد زیاد پزشکان، از عوامل اصلی این موفقیت بودند.

کره جنوبی: کره جنوبی با سرانه ۲.۵۶ پزشک به ازای ۱۰۰۰ نفر نیز با تمرکز بر افزایش تعداد پزشکان و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، توانست به سرعت تست‌های گسترده انجام دهد و شیوع ویروس را کنترل کند. کره جنوبی اثبات کرد می‌تواند در طول یک روز بیش از ۴۵۰ هزار تست کرونا انجام دهد. این تعداد حدود یک درصد از جمعیت ۵۱ میلیونی این کشور است.

بحران‌های بهداشتی مانند پاندمی کرونا به ما نشان داد که برای مقابله با چنین بحران‌هایی، نیاز به افزایش ظرفیت پزشکی و تربیت نیروی متخصص داریم. تجربه کشور‌های موفق در مقابله با کرونا، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. افزایش ظرفیت به جلوگیری از بحران‌ها کمک می‌کند. بنابراین، دولت‌ها می توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش پزشکی و بهبود زیرساخت‌های بهداشتی، آینده‌ای بهتر و سالم‌تر برای جوامع خود فراهم کنند.