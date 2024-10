گوگل روش‌های مختلفی برای جست‌وجوی اطلاعات در فضای اینترنت ارائه می‌دهد که ازجمله می‌توان به مرورگر‌های وب، ویجت‌های روی گوشی‌های هوشمند، دستیار صوتی اسیستنت (Assistant) و چت‌بات هوش مصنوعی جمنای (Gemini) اشاره کرد.

این شرکت مدتی قبل ویژگی Circle to Search را معرفی کرد که با کشیدن دایره دور تصویر یا متنی که می‌خواهید درموردش بیشتر بدانید، در اینترنت جست‌وجو می‌کند و به‌نظر می‌رسد قابلیت مذکور به‌زودی با ویدیو‌ها هم کار خواهد کرد.

درحال‌حاضر گوگل چند راه برای شروع جست‌وجو با ویدیو ارائه می‌دهد. با قابلیت AI Overview می‌توانید جست‌وجوی خود را ازطریق گوگل لنز و با ضبط ویدیو آغاز کنید. همچنین هنگام تماشای ویدیو‌ها در یوتیوب می‌توانید ازطریق چت‌بات هوش مصنوعی جمنای و با ابزار Ask about this video جست‌وجو کنید. اکنون به‌نظر می‌رسد گوگل درحال کار روی روشی عمومی‌تر است که به شما اجازه می‌دهد تقریباً با استفاده از هر ویدیویی، در فضای وب جست‌وجو کنید.

وب‌سایت AndroidAuthority، هنگام بررسی تغییرات نسخه‌ی ۱۵.۳۹.۳۹.۲۹.arm۶۴ اپلیکیشن اندرویدی گوگل، به روش جدید جست‌وجوی ویدیو‌ها برخورد که کد آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:

احتمالاً می‌دانید گوگل از کلمه‌ omnient به‌عنوان اسم رمز گوگل برای قابلیت Circle to Search استفاده می‌کند. علاوه‌بر این رشته‌ متنی، نماد جدیدی نیز در اپلیکیشن گوگل مشاهده شده است که به omnient و پخش ویدیو اشاره دارد.

درحال حاضر فعال‌سازی ویژگی Circle to Search برای ویدیو‌ها امکان‌پذیر نیست و این کار احتمالاً به نسخه‌های بعدی موکول خواهد شد. ظاهراً ابزار مورد اشاره به کاربران اجازه می‌دهد از هر نوع محتوای ویدیویی برای جست‌وجو استفاده کنند و از کلیپ‌های گرفته‌شده با دوربین گوشی، کلیپ‌های آنلاین درحال پخش در وب‌سایت‌ها و ویدیو‌های یوتیوب پشتیبانی می‌کند.

باید دید قابلیت Circle to Search برای جست‌وجوی ویدیویی چقدر انعطاف‌پذیر خواهد بود و آیا می‌توان از کلیپ‌های منتشرشده در تیک‌تاک یا اینستاگرام برای جست‌وجو استفاده کرد یا خیر.

منبع: زومیت