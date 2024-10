مایکروسافت امروز علاوه‌بر رونمایی از نسخه جدید هوش مصنوعی کوپایلت، از مجموعه جدیدی از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای ویندوز ۱۱ در کامپیوتر‌های کوپایلت پلاس رونمایی کرد. این شرکت همچنین از عرضه آپدیت ویندوز ۱۱، 24H2 برای عموم کاربران خبر داد.

یکی از قابلیت‌های هوش مصنوعی جدید ویندوز ۱۱ با نام Click to Do با فشردن دکمه ویندوز و کلیک ماوس فعال می‌شود. این ویژگی محتوای صفحه را اسکن می‌کند و میانبر‌های مختلفی ازجمله جستجوی بصری در بینگ، محوسازی یا حذف پس‌زمینه تصویر، دستیار خرید و ... را در اختیار قرار می‌دهد. Click to Do روی هر برنامه و صفحه‌ای کار می‌کند.

قابلیت Click to Do در ویندوز ۱۱

بخش جستجوی ویندوز تحت انتقادات فراوانی از سوی کاربران قرار داشته است، اما مایکروسافت بالاخره با کمک هوش مصنوعی این قسمت را بهبود می‌بخشد. نسخه به‌روزشده بخش جستجو به شما اجازه می‌دهد با زبان طبیعی به‌دنبال اشیا بگردید، حتی اگر نام فایل‌ها را ندانید. این بخش همچنین حالا متوجه جستجو‌هایی که اشتباه تایپی دارند می‌شود و می‌تواند در تصاویر هم به‌دنبال سوژه‌ها بگردد.

جستجوی جدید تنظیمات در ویندوز ۱۱

قابلیت جدید جستجو ابتدا در بخش فایل اکسپلورر در دسترس قرار می‌گیرد، اما مایکروسافت می‌خواهد آن را به Windows Search و Settings Search هم بیاورد. دومی اجازه می‌دهد با زبان طبیعی به تنظیماتی که لازم دارید، دست پیدا کنید.

قابلیت بهبود کیفیت تصاویر در برنامه Photos در ویندوز ۱۱

قابلیت جدید بعدی Super Resolution در اپ Photos است که به شما کمک می‌کند وضوح تصاویر کم‌کیفیت خود را تا هشت برابر ارتقا دهید. اپ Photos اجازه می‌دهد شدت ارتقای کیفیت را مشخص و خروجی را با فایل اصلی مقایسه کنید. مایکروسافت با استفاده از واحد‌های پردازش عصبی این فرایند را در عرض چند ثانیه انجام می‌دهد.

قابلیت هوش مصنوعی حذف سوژه از Paint در ویندوز ۱۱

اپلیکیشن Paint هم قابلیت‌های هوش مصنوعی دریافت کرده است. این برنامه حالا از Generative Fill و پاک‌سازی هوشمند پشتیبانی می‌کند. یعنی می‌توانید دور یک سوژه علامت بزنید تا آن را پاک کنید یا از نرم‌افزار بخواهید محتوایی را به یک تصویر اضافه کند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی فوق تنها برای کامپیوتر‌های کوپایلت پلاس که از پردازنده‌های واجد شرایط کوالکام، اینتل و AMD استفاده می‌کنند، در دسترس قرار می‌گیرد. عرضه عمومی این ویژگی‌ها در ماه نوامبر اتفاق می‌افتد.

انتشار آپدیت ویندوز 11 24H2

آپدیت بزرگ ویندوز ۱۱، ۲۰۲۴ یا به‌طور دقیق‌تر ویندوز ۱۱، 24H2 نیز بالاخره برای عموم منتشر شد. این به‌روزرسانی برای تمام کامپیوتر‌های سازگار با ویندوز ۱۱ عرضه می‌شود، اما ممکن است همه قابلیت‌های آن در زمان عرضه در دسترس نباشد. همچنین با توجه به عرضه مرحله‌ای، احتمالاً مدتی طول خواهد کشید تا همه کاربران این آپدیت را دریافت کنند. بخشی از قابلیت‌های جدید این آپدیت از قرار زیر است:

منبع: دیجیاتو