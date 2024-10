علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی به مناسبت ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر ماه) روز جهانی غذا و تبریک این روز به تمامی دست اندرکاران حوزه غذا و تغذیه در کشور، اعلام کرد: غذا پس از آب و هوا سومین نیاز مهم بشر است.

متن پیام رییسی به این شرح است:

همانگونه که آگاهی دارید، بعد از هوا و آب، غذا سومین نیاز اساسی بشر برای حیات بوده و به همین جهت هر سال از طرف سازمان ملل روز جهانی غذا در دنیا گرامی داشته می‌شود. امسال، FAO شعار روز جهانی غذا را «حق داشتن غذا، برای زندگی بهتر و آینده‌ای بهتر»، Right to foods for a better life and a better future انتخاب کرده است. در بیانیه این سازمان به مناسبت این روز آمده است: "کشاورزان جهان، غذای کافی برای تغذیه حتی بیشتر از جمعیت جهان تولید می‌کنند، اما گرسنگی همچنان ادامه دارد. حدود ۷۳۳ میلیون نفر در جهان به دلیل شوک‌های آب و هوایی مکرر، درگیری ها، رکود اقتصادی و نابرابری با گرسنگی مواجه هستند. این امر به شدت بر اقشار فقیر و آسیب پذیر تأثیر می‌گذارد که منعکس کننده نابرابری‌های گسترده در بین کشور‌ها و در داخل کشور‌ها است. همه آحاد بشر حق دارند غذای کافی داشته باشند. غذای کافی به مفهوم تنوع تغذیه، مقرون به صرفه بودن آن، دسترسی و ایمنی غذایی است. بیش از ۲.۸ میلیارد نفر در جهان توانایی تامین یک رژیم غذایی سالم را ندارند. رژیم‌های غذایی ناسالم عامل اصلی همه اشکال سوء تغذیه هستند چه کمبود ریزمغذی‌ها و چه زیادی دریافت کالری. این مشکلات در حال حاضر در اکثر کشور‌های دنیا وجود دارد و طبقات اجتماعی-اقتصادی مختلف را در بر می‌گیرد. افراد آسیب‌پذیر اغلب مجبور می‌شوند به غذا‌های اصلی یا غذا‌های ارزان‌تر که می‌توانند ناسالم باشند تکیه کنند، در حالی که برخی دیگر از در دسترس نبودن غذا‌های تازه یا متنوع رنج می‌برند و اطلاعات لازم برای انتخاب یک رژیم غذایی سالم را ندارند. گرسنگی و سوءتغذیه با بحران‌های طولانی مدت که توسط ترکیبی از درگیری ها، رویداد‌های شدید آب و هوایی و شوک‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، تشدید می‌شود.

سیستم‌های کشاورزی، به طور کلی، در برابر بلایا و بحران ها، به ویژه اثرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، اما در عین حال، خاک، آب و هوا را تخریب می‌کنند و به انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و از دست دادن تنوع زیستی کمک می‌کنند. با تغییر سیستم‌های کشاورزی، پتانسیل زیادی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و حمایت از زندگی صلح آمیز، انعطاف پذیر و فراگیر برای همه وجود دارد. یک دنیای غذایی امن و مغذی برای همه، نیاز به سرمایه گذاری گسترده، نوآوری، علم، فناوری و همکاری گسترده بین طیف وسیعی از بازیگران از جمله دولت ها، بخش خصوصی، موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی و جامعه مدنی دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز جهانی، اعلام میدارم که توجه به تامین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم برای همه هموطنان عزیز جزو اولویت‌های دولت چهاردهم می باشد و معاونت بهداشت وزارت بهداشت با زحمات کارشناسان عزیز تغذیه شاغل در سیستم بهداشت تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت تا هم به مقابله با کمبود مواد مغذی بپردازد و هم برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر اقدام موثری انجام دهد.