نکاتی که درباره مسمومیت با مونوکسید کربن باید بدانید+ فیلم

مونوکسید کربن (CO) گازی بی‌بو و بی‌رنگ است و از روش‌های مختلف همچون بخاری، شومینه، اگزوز ماشین، کوره زغالی، موتور خودرو، ژنراتور قابل حمل و موارد دیگر تولید می‌شود. بنابراین می‌توان گفت همه افراد به ویژه در طول روزهای سرد سال در معرض مقادیر کمی مونوکسید کربن تنفس می‌کنند. با این حال، استنشاق بیش از حد آن می‌تواند باعث مسمومیت با CO شود.

زمانی که این دود در یک فضای بسته یا دارای تهویه ضعیف محبوس می‌شود، CO و به دنبال آن خطر خفگی افزایش می‌یابد. استنشاق این گازها باعث جذب CO در جریان خون می‌شود که می‌تواند منجر به آسیب شدید در بافت شود. مسمومیت با CO بسیار جدی است و می‌تواند تهدید کننده زندگی باشد. در مواجهه با گازگرفتگی با Co لازم است سریع با ۱۱۵ تماس گرفته یا به بیمارستان مراجعه شود.

اولین و مهمترین نشانه، ناقص سوزی است. در اثر کمبود اکسیژن به هنگام سوختن، مقدار نور و گرمای کمتری تولید می شود و اصطلاحا به سوزی صورت نمی گیرد. رنگ شعله وسایل گاز سوز در شرایط به سوزی، آبی رنگ است ولی در هنگام سوختن ناقص به رنگ قرمز تغییر رنگ پیدا می کند. وجود سنسورها و دتکتورهای کربن مونوکسید می تواند در تشخیص وجود گاز کربن مونوکسید موثر باشد اما استفاده از این وسایل خیلی رایج نیست. از آنجا که این گاز بدون رنگ و بو است بیشترین علامت وجود چنین گازی در محیط بسته، اثرات اولیه آن بر انسان است.

شایع‌ترین علائم مسمومیت با CO را می‌توان سردرد کسل کننده، احساس ضعف، حالت تهوع، استفراغ، گیجی، سرگیجه و مشکل در تنفس نام برد.

اگر مقدار زیادی CO تنفس کنید، بدن شما شروع به جایگزینی اکسیژن در خون با CO می‌کند. وقتی این اتفاق بیفتد، ممکن است بیهوش شوید و حتی در برخی موارد جدی‌تر شاید مرگ رخ دهد.