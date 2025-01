باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق گزارش‌های جدید، مایکروسافت قرار است استراتژی خود را برای انتشار بازی‌های خود بر روی پلتفرم‌های رقیب، از جمله پلی‌استیشن ۵ تا سال ۲۰۲۵ گسترش دهد. انتظار می‌رود این حرکت شامل عرضه عناوین مهمی مانند Gears of War: Ultimate Edition و Senua's Saga: Hellblade II عصر اسطوره: بازگویی در PS5 باشد.

در سال ۲۰۲۴، مایکروسافت شروع به انتشار برخی از بازی‌های خود بر روی پلتفرم‌های دیگر مانند «Sea of Thieves»، «Grounded»، «Hi-Fi Rush» و «Pentiment» و بازی‌هایی مانند DOOM ،The Dark Ages و Indiana Jones and the Great Circle در PS5 راه اندازی کرد.

مایکروسافت قصد دارد درآمد‌های خود را افزایش دهد و هزینه‌های بالای ناشی از خرید‌های اخیر خود مانند معامله ۶۹ میلیارد دلاری Activision Blizzard را جبران کند و اعتقاد بر این است که عرضه بازی‌های خود بر روی پلتفرم‌های رقیب به دستیابی به این هدف کمک می‌کند.

با این حال، برخی از تحلیلگران تأیید کرده‌اند که مایکروسافت تمام نسخه‌های انحصاری خود را بر روی PS5 منتشر نخواهد کرد و برخی از عناوین انحصاری برای پلتفرم‌های Xbox باقی خواهند ماند؛ به استثنای برخی از بازی‌ها مانند «Call of Duty» و «Minecraft» چند پلتفرم باقی خواهند ماند.

این اقدام بخشی از استراتژی مایکروسافت برای تقویت حضور خود در بازار بازی و افزایش تعداد طرفداران خود با عرضه بازی هایش بر روی پلتفرم‌های متعدد است.

منبع: youm7