باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشنامه‌خوانی «حساب پرداخت نمی‌شه» نوشته داریو فو با کارگردانی کیمیا کوچک و مشاوره کارگردانی حمیدرضا میرزایی، در تاریخ سه‌شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در آموزشگاه هنر‌های نمایشی ری‌را در گنبد کاووس برگزار می‌شود.

این نمایشنامه‌خوانی که در ژانر کمدی اجتماعی به روی صحنه می‌رود، با حضور جمعی از هنرمندان از جمله کیمیا کوچک در نقش آنتونیا، فاطیما فندرسکی در نقش مارگاریتا، حمیدرضا میرزایی در نقش جووانی، احمد جوانمرد در نقش لوئیجی و فریماه فندرسکی در نقش پاسبان به صحنه می‌رود.

این برنامه در خیابان سرابی، کوچه ۱۲، پلاک ۱۴، پلاتو ری‌را، از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد. به علت محدودیت ظرفیت، علاقه‌مندان به تماشای این نمایشنامه‌خوانی می‌توانند برای رزرو صندلی به آیدی @reera_theater در تلگرام یا شماره تلفن ۰۹۹۳۷۶۱۸۹۱۶ پیام ارسال کرده و بلیت خود را تأیید کنند.

این اثر با عنوان انگلیسی "We Can't Pay? We Won't Pay! " به عنوان یکی از نمایشنامه‌های برجسته داریو فو، نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، شناخته می‌شود و با نگاهی انتقادی به مسائل اجتماعی و اقتصادی معاصر به رشته تحریر درآمده است.