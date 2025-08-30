باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- پس از برگزاری دو‌ نوبت آزمون سراسری در فصل های بهار و تابستان نتایج اولیه کنکور سراسری و نفرات برتر هر رشته اعلام و مشخص شد.

امیر حسین ابراهیمی رتبه دوم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور به طور میانگین روزی ۸ ساعت درس می خواندم و در آزمون های جامع مختلف برای کسب مهارت بیشتر شرکت کردم.

امیر حسین ابراهیمی تاکید کرد: من به داوطلبان سال آینده توصیه می کنم که دروس عمومی را جدی بگیرند و درس ها را عمقی مطالعه کند.

همچنین کامیار حقیقت دوست رتبه هفتم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور روزانه ۷ ساعت و در روزهای جمع بندی به طور میانگین ۱۰ ساعت مطالعه می کردم.

او افزود: توصیه ام به داوطلبان این است که به دروس کنکور علاقه مند شده تا به صورت مستمر مطالعه کنند.

حقیقت دوست تاکید کرد: من در کلاس های مدرسه و آزمون های جامع مختلف برای کسب مهارت بیشتر شرکت می کردم.من علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر هستم.

پانیذ حسینی رتبه دهم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور روزانه ۱۲ ساعت درس می خواندم.

او افزود: توصیه من به داوطلبان سال آینده این است که تلاش فراوانی داشته باشند.

پانیذ حسینی تاکید کرد: من در کلاس های مدرسه شرکت داشتم و تنها در آزمون های جامع برای کسب مهارت بیشتر شرکت کرده ام.من علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر هستم.