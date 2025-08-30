نفرات برتر کنکور ریاضی ۱۴۰۴ در خصوص راز‌های موفقیت خود در آزمون سراسری می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- پس از برگزاری دو‌ نوبت آزمون سراسری در فصل های بهار و تابستان نتایج اولیه کنکور سراسری و نفرات برتر هر رشته اعلام و مشخص شد.

امیر حسین ابراهیمی رتبه دوم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور به طور میانگین روزی ۸ ساعت درس می خواندم و در آزمون های جامع مختلف برای کسب مهارت بیشتر شرکت کردم.

امیر حسین ابراهیمی تاکید کرد: من به داوطلبان سال آینده توصیه می کنم که دروس عمومی را جدی بگیرند و درس ها را عمقی مطالعه کند. 

همچنین کامیار حقیقت دوست رتبه هفتم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور روزانه ۷ ساعت و در روزهای جمع بندی به طور میانگین ۱۰ ساعت مطالعه می کردم.

او افزود:  توصیه ام به داوطلبان این است که به دروس کنکور علاقه مند شده تا به صورت مستمر مطالعه کنند.

حقیقت دوست تاکید کرد: من در کلاس های مدرسه و آزمون های جامع مختلف برای کسب مهارت بیشتر شرکت می کردم.من علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر هستم.

پانیذ حسینی رتبه دهم علوم ریاضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من برای کنکور روزانه ۱۲ ساعت درس می خواندم.

او افزود:  توصیه من به داوطلبان سال آینده این است که تلاش فراوانی داشته باشند.

پانیذ حسینی  تاکید کرد: من در کلاس های مدرسه شرکت داشتم و تنها در آزمون های جامع برای کسب مهارت بیشتر شرکت کرده ام.من علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر هستم.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
البته و مهمتر هم عنوان بشه که در مدارس سمپاد تحصیل کردند و مثل خیلی از دانش آموزان در سطح کشور از امکانات آموزشی و معلمین برجسته و کتاب های خاص برخوردار بودند و ا ن ها نبودند
.
عدالت در آموزش ، برابری همه ، نه به مدارس سمپاد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
لطفا برتری گزینی کنکوری کنار بذارین

اصل مهارت عملی هس ک بعضی جوانان دارند ک ازش چشم پوشی میشه
۰
۰
پاسخ دادن
