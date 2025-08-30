عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی

نفرات بر‌تر کنکور تجربی ۱۴۰۴ از موفقیت‌های خود در آزمون سراسری می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- پس از برگزاری دو‌ نوبت آزمون سراسری در فصل های بهار و تابستان نتایج اولیه کنکور سراسری و نفرات برتر هر رشته اعلام و مشخص شده است.

آترینا فرهمند رتبه یک علوم تجربی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص راهکارهای موفقیت در کنکور گفت: من به طور میانگین روزی ۱۲ ساعت درس می خواندم. همچنین در آزمون های جامع مختلف برای تعیین سطح و کسب مهارت بیشتر شرکت می کردم.

آترینا فرهمند تاکید کرد: توصیه من به داوطلبان این است که هیچ وقت نا امید نشوند و به درس و تمرین ادامه بدهند.

همچنین محمد آیدین منفرد رتبه دوم علوم تجربی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من به طور میانگین روزی ۱۰ ساعت مطالعه می کردم.

او افزود: توصیه من به داوطلبان این است که مطالعه و تست زنی خود را ادامه داده و این کار را به صورت مستمر انجام بدهند.

محمد آیدین منفرد تاکید کرد: من رشته پزشکی را انتخاب کرده و امیدوارم در این رشته موفق شوم.

سید ایلیا میر ابراهیم اسکوئی رتبه ۸ علوم تجربی گفت: من به طور میانگین روزی ۱۱ ساعت درس برای کنکور می خواندم و برای کسب آمادگی بیشتر در آزمون های جامع شرکت می کردم.

میر ابراهیم اسکوئی تاکید کرد: توصیه من به داوطلبان سال آینده این است که در مطالعه خود استمرار داشته و دروس عمومی در امتحانات نهایی را جدی بگیرند.

