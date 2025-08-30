رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی

نفرات برتر کنکور علوم انسانی از موفقیت‌های خود گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پس از برگزاری دو‌نوبت آزمون سراسری در فصل‌های بهار و تابستان نتایج اولیه کنکور سراسری و نفرات برتر هر رشته اعلام و مشخص شد.

زهرا شمسایی رتبه یک علوم انسانی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من در روز‌های مدرسه روزانه ۷ ساعت و در روز‌های تعطیل حدود ۱۲ ساعت درس خواندم.

به گفته وی توصیه‌ام به داوطلبان این است که اگر احساس کرده مسیر موفقیت شان از کنکور می‌گذرد تمام توان خود را در این راه صرف کنند وگرنه به دنبال برنامه دیگری بروند که ضامن موفقیت شان است.

زهرا شمسایی تاکید کرد: من در کلاس‌های آموزشی مدرسه و آزمون‌های جامع شرکت کرده‌ام. من علاقه‌مند به تحصیل در رشته روان شناسی است، اما رشته‌های دیگر را نیز بررسی خواهم کرد.

جواد عبدیان سید محله رتبه دوم علوم انسانی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من به طور متوسط روزانه ۱۲ ساعت درس ب‌ای کنکور می‌خواندم.

به گفته وی توصیه من به داوطلبان این است که تلاش خود را برای آزمون سراسری کنند و نفرات برتر آدم‌های عجیبی نبوده و با تلاش و کوشش رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند.

جواد عبدیان تاکید کرد: من در آزمون‌های جامع برای کسب مهارت بیشتر شرکت کرده‌ام و علاقه‌مند به تحصیلی در رشته حقوق هستم.

زهرا ناطقی رتبه ششم علوم انسانی گفت:، من برای کنکور در روز‌هایی که مدرسه داشتم میانگین ۷ ساعت و در روز‌های جمع بندی حدود ۱۲ ساعت درس می‌خواندم.

به گفته وی توصیه من به داوطلبان این است که قدر دان زحمات دبیر و خانواده شان باشند و برای هدف شام تمام تلاش خود را بکنند.  

زهرا ناطقی تاکید کرد: من فقط در کلاس‌های مدرسه شرت کرده و مشاوران مدرسه مشورت و کمک می‌گرفتم و در آزمون‌های جامع نیز شرکت داشتم.

مبینا رستمی‌بهنامی: به‌طور میانگین روزانه بین ۸ تا ۱۰ ساعت مطالعه داشتم و این استمرار و تمرکز مستمر موجب شد به رتبهٔ یک کنکور دست یابم.

به گفته وی به تمامی جوانان توصیه می‌کنم مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خود را بر اساس علاقهٔ شخصی انتخاب کنند و از فشار‌ها و توقعات دیگران پیروی نکنند.

 

