باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه پویانمایی «جوانمردان»، روایتی شیرین و آموزنده از تاریخ ایران و حوادث دوران تهاجم مغول است؛ دورانی که سرداران ایرانی دلاورانه در برابر دشمن ایستادگی کردند.

«جوانمردان» با به تصویر کشیدن برش‌هایی از مقاومت و منش این سرداران، مفاهیمی همچون میهن‌دوستی، ایثار و انگیزه‌های ملی، مذهبی و حماسی را در قالب داستان‌هایی جذاب به نسل نوجوان منتقل می‌کند.

انیمیشن «جوانمردان» مجموعه‌ای حماسی به کارگردانی علی احمدی، تهیه کنندگی الهام ابراهیمی و محصول مرکز پویانمایی صبا است که تلاش می‌کند در کنار سرگرمی، نگاهی ارزشمند به هویت تاریخی و فرهنگی ایران داشته باشد، و با زبان پویانمایی، لحظاتی آموزنده و اثرگذار برای خانواده‌ها و نوجوانان رقم بزند.