سه قسمت از مجموعه پویانمایی «جوانمردان» با عناوین «توحید»، «نجات» و «سلطان» طی روز‌های جمعه ۳۱ مرداد، شنبه اول شهریور و یکشنبه دوم شهریور ساعت ۱۷:۳۰ روانه آنتن شبکه دو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه پویانمایی «جوانمردان»، روایتی شیرین و آموزنده از تاریخ ایران و حوادث دوران تهاجم مغول است؛ دورانی که سرداران ایرانی دلاورانه در برابر دشمن ایستادگی کردند.

«جوانمردان» با به تصویر کشیدن برش‌هایی از مقاومت و منش این سرداران، مفاهیمی همچون میهن‌دوستی، ایثار و انگیزه‌های ملی، مذهبی و حماسی را در قالب داستان‌هایی جذاب به نسل نوجوان منتقل می‌کند.

انیمیشن «جوانمردان» مجموعه‌ای حماسی به کارگردانی علی احمدی، تهیه کنندگی الهام ابراهیمی و محصول مرکز پویانمایی صبا است که تلاش می‌کند در کنار سرگرمی، نگاهی ارزشمند به هویت تاریخی و فرهنگی ایران داشته باشد، و با زبان پویانمایی، لحظاتی آموزنده و اثرگذار برای خانواده‌ها و نوجوانان رقم بزند.

برچسب ها: مجموعه پویانمایی ، شبکه پویا ، ماه صفر
خبرهای مرتبط
اعزام کاروان رضویون منطقه ده محمد به مشهد مقدس در روز‌های پایانی ماه صفر
مراسم سوگواری دهه پایانی ماه صفر را با ما به نمایش بگذارید
بین‌الحرمین؛ میعادگاه وحدت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
زیارت از ارکان مهم شیعه است
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
آخرین اخبار
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
زیارت از ارکان مهم شیعه است
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
روایت رادیو از خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند
پای «مومیایی» به ترکیب دنباله‌های سینمایی «نمایش» باز می‌شود
«حدیث کساء» سوژه اثر جدید حسن روح‌الامین شد