باشگاه خبرنگاران جوان - گیبل استیوسون، قهرمان کشتی سنگینوزن المپیک توکیو قرار است دو هفته دیگر اولین حضور خود در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) را در مسابقات LFA ۲۱۷ تجربه کند.
دارنده مدال طلای المپیک توکیو در دسته فوق سنگین، در ۱۲ سپتامبر در مسابقات سنگین وزن Legacy Fighting Alliance (LFA) در مینه سوتا به مصاف برادن پترسون خواهد رفت.
به این ترتیب استیوسون به جمع کشتیگیران المپیکی مانند هنری سجودو و دنیل کورمیر میپیوندد که با موفقیت به MMA روی آوردند. استیوسون در مصاحبه اخیر خود گفت که نمیخواهد رقابت کند بلکه میخواهد میراثی ماندگار از خود به جا بگذارد.
استیوسون گفت: هدف نهایی من این است که بهترینِ بهترینها باشم. شما افرادی مانند جان جونز، کانر مک گریگور، حمزات چیمایف و دنیل کورمیر را میبینید که کشتی بلد هستند و در این ورزش به موفقیت رسیدهاند. من هم میخواهم یکی از آن افراد باشم.
پس از قهرمانی در توکیو، این کشتیگیر ۲۵ ساله با شرکت کشتی کج (WWE) قرارداد امضا کرد و پیش از جدایی در سال ۲۰۲۴، چندین بار در این رقابتها حضور یافت. استیوسون همچنین برای مدت کوتاهی به فوتبال حرفهای روی آورد.
استیوسون، قهرمان دو دوره مسابقات سنگین وزن NCAA، اکنون تمرکز خود را به طور کامل بر روی MMA معطوف کرده است و قصد دارد موفقیت بزرگان کشتی را در هشت ضلعی تکرار کند.