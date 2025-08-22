باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تعویق برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجویان به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و به تبع آن تعطیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تاریخ جدیدی برای برگزاری آزمون‌ها از سوی وزارت علوم تعیین شد.

بر این اساس، بر اساس بخشنامه مشترک دو وزارتخانه علوم و بهداشت تمامی امتحانات دانشجویان دانشگاه‌ها به شهریور ماه موکول شد و دیگر دانشگاه‌ها اجازه برگزاری آزمون‌های مجازی را نداشتند. برای برگزاری آزمون‌های دانشجویان از هفته اول شهریورماه برنامه‌ریزی شد.

در پی صدور این بخشنامه تمامی دانشگاه‌ها تاریخ برگزاری آزمون‌های خود را که در اواخر تیرماه جاری تعیین کرده بودند، لغو و اعلام کردند امتحانات پایان ترم دانشجویان از هفته اول شهریورماه برگزار خواهد شد.

بر این اساس بسیاری از دانشگاه‌ها امتحانات پایام ترم خود را از فردا، شنبه یکم شهریور ماه آغاز خواهند کرد.

بر اساس تاکید وزارت علوم و تقویم آموزشی دانشگاه‌ها، تمامی امتحانات پایان ترم دانشجویان برای نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به صورت حضوری برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه استان تهران در روز شنبه تعطیل اعلام شده است، استانداری تهران در خصوص سرنوشت آزمون‌های پایان ترم دانشجویان اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه تعطیلی ادارات دولتی در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴، امتحانات دانشگاه‌ها مطابق برنامه اعلام‌شده توسط خود دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد و تعطیلی ادارات تاثیری بر برگزاری امتحانات نخواهد داشت. از تمامی دانشجویان و هیات علمی تقاضا می‌شود ضمن رعایت مقررات مصرف انرژی، در صورت حضور در دانشگاه، نکات مربوط به الگوی مصرف انرژی را رعایت کنند.