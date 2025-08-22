مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تأکید بر ممنوعیت برداشت شورابه و مواد معدنی از بستر دریاچه نمک گفت: هیچ‌گونه مجوزی در این زمینه صادر نشده و فعالیت‌های مقطعی بهره‌برداری نیز متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی  اظهار کرد: این دریاچه به عنوان یک پهنه طبیعی ارزشمند و اثرگذار بر ۹ استان کشور از جمله تهران، نیازمند حفاظت ویژه است و هرگونه اقدام تخریبی در آن پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره به تصویب تشکیل ستاد احیاء و مدیریت یکپارچه حوزه آبریز دریاچه نمک، افزود: هدف اصلی این ستاد، حفظ حیات و احیای ظرفیت‌های اکولوژیک دریاچه است تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود و نخستین جلسه این ستاد نیز طی روزهای گذشته با حضور دستگاه های متولی برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم ادامه داد: یکی از بندهای طرح‌های مرتبط با دریاچه نمک، توسعه گردشگری با محوریت سازمان میراث فرهنگی است. در این چارچوب، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای رویکردی همسو با محیط زیست انجام خواهد شد تا ضمن رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های گردشگری، آسیبی به اکوسیستم این پهنه طبیعی وارد نشود.

دریاچه نمک قم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های فصلی کشور با وسعت حدود ۱۱۰۰ کیلومتر مربع، بخشی از حوضه آبریز فلات مرکزی ایران را دربر می‌گیرد که استان‌های قم، تهران، اصفهان، سمنان و البرز را شامل می‌شود و نقش مهمی در تعادل اکولوژیک منطقه دارد.

این دریاچه علاوه بر چشم‌انداز طبیعی، دارای ذخایر قابل توجهی از نمک و مواد معدنی هم‌چون پتاسیم و سایر املاح می‌باشد.

کاهش ورودی آب و خشکسالی‌های متوالی موجب فعال شدن کانون‌های گرد و غبار و بروز تهدیدهای زیست‌ محیطی گسترده در سال‌های اخیر شده‌است.

محمدی با اشاره به جایگاه قم در حفاظت از تالاب‌ها گفت: این استان نخستین استان کشور است که موفق به اخذ اسناد رسمی تالاب‌های خود شده است. این اقدام امکان پیگیری حقوقی، جلوگیری از تصرف و تخریب، و نظارت مؤثرتر بر تالاب‌ها را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه تالاب‌ها به دلیل کارکردهای متنوع و حیاتی بسیار ارزشمند هستند، تأکید کرد: برای حفاظت از آنها باید نگاه جامع در پیش گرفت، به‌ویژه تأمین حقابه از منابع بالادست و جلوگیری از ساخت سدها و بندهای غیرضروری اهمیت دارد.

وی همچنین به مصوبات زیست‌محیطی سفر اخیر ریاست جمهوری به این استان در اول مردادماه سالجاری، اشاره کرد و گفت: با موافقت ستاد سفر، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و توسعه سامانه پایش علمی هوا اختصاص یافته است.

وی افزود: قم در حال حاضر کمترین پوشش شبکه پایش و سنجش کیفیت هوا را در کشور دارد و تلاش می‌شود با این اعتبار، زیرساخت‌های پایش محیط زیست در استان توسعه یابد.

