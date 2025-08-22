باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات کلمبیا گزارش دادند که دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از چهل نفر دیگر روز پنجشنبه در پی دو حمله که به گروههای مختلف جداشده از شورشیان سابق فارک نسبت داده شده، زخمی شدند.
در کالی، سومین شهر پرجمعیت این کشور، یک وسیله نقلیه باری حامل مواد منفجره در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوافضای کلمبیا منفجر شد. به گزارش شهرداری، این حادثه منجر به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۷۱ تن گردید.
ساعاتی قبل از آن، یک هلیکوپتر بلک هاوک UH-۶۰ پلیس ملی که در عملیات امحای کشت برگ کوکا مشارکت داشت، در شهرستان آمالفی در استان آنتیوکیا مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد که در نتیجه آن ۱۲ مأمور کشته شدند.
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، این حملات را به جناحهای جداشده از گروه شورشی سابق فارک (نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا) نسبت داد که توافق صلح سال ۲۰۱۶ برای پایان دادن به یک درگیری داخلی طولانیمدت که بیش از ۴۵۰٬۰۰۰ کشته بر جای گذاشته بود را رد کرده بودند.
منبع: رویترز