باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که این کشور به دلایل نگرانی درباره ایمنی و معیشت آمریکاییها، صدور ویزا برای رانندگان کامیون را متوقف کرده است.
روبیو در پستی در شبکه ایکس (X) نوشت: «از همین حالا، صدور تمامی ویزاهای کار برای رانندگان کامیونهای تجاری را به حالت تعلیق درآوردهایم.»
وی در این پست کوتاه افزود: «تعداد فزاینده رانندگان خارجی که کامیونهای بزرگ تریلردار را در جادههای ایالات متحده میرانند، جان آمریکاییها را به خطر انداخته و معیشت رانندگان آمریکایی را تضعیف میکند.»
منبع: رویترز