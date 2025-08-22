با حضور دو بازیکن خارجی در تیم فوتبال استقلال تهران ترکیب این تیم برای هفته‌های پیش روی لیگ برتر با تغییراتی مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی با جذب یاسر آسانی، وینگر راست اهل آلبانی و موسی جنپو، وینگر سرعتی و قدرتی اهل مالی، تحرک تازه‌ای به خطوط کناری خود بخشیده است. این خرید‌ها معادلات ترکیب اصلی آبی‌پوشان را تغییر داده و حالا شرایط برای دو وینگر ایرانی تیم یعنی محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی دشوارتر از همیشه به نظر می‌رسد.

آسانی که سابقه بازی در فوتبال شرق آسیا را در کارنامه دارد و جنپو که به خاطر توان بدنی بالا و سرعتش شناخته می‌شود، گزینه‌های اصلی سرمربی برای حضور در ترکیب ثابت خواهند بود. همین مسئله باعث شده اسلامی و کوشکی برای به‌دست آوردن جایگاه خود در ترکیب، با چالشی جدی مواجه شوند.

اکنون هر لغزش یا افت مقطعی از سوی این دو بازیکن جوان می‌تواند فرصت را برای رقبای خارجی‌شان فراهم کند و جایگاهشان در ترکیب اصلی را به خطر بیندازد. در عین حال، این رقابت سنگین می‌تواند به سود استقلال تمام شود، چرا که افزایش کیفیت و انگیزه در بال‌های دو سمت زمین به بهبود عملکرد کلی تیم کمک خواهد کرد.

با این حال، فشار روانی ناشی از این رقابت برای بازیکنان ایرانی جوان استقلال کم نخواهد بود و آینده آنها در جمع آبی‌پوشان تا حد زیادی به عملکردشان در هفته‌های آینده گره خورده است.

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۵۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خداوکیلی چرا علی کریمی رو نگرفتید هر بازی کنی قیمتی داره همین علی کریمی میتونست تو آسیا خیلی به تیم کمک کنه و ستاره سوم هم بگیریم الان بهترین موقعیت بود که تیم درست بسته یشه بازی کنی بیاد که به جو تیم آشنا باشه چندتا بازیکن خارجی پارسال اومدن نتونستن بازی کنن بازی کنی مثله کاکوتا اومد کسی بود که تو چلسی بازی کرده بود و بعنوان یه استعداد از نام میبردن ولی نتونست مچ بشه باشیم خیلی کم پیش میاد مثل اندونگ بازیکن زود جا بیوفته تو تیم حالا همین بیفوما پرسپولیس رو می‌بینید اگر تونست بازی کنه سخته تو تیم های بزرگ بازی کردن
۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۷:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
همین تیمی هم که الان تازه داره روی آرامش میبینه خوبه فقط خدا کنه دشمنان این تیم مردمی برای رضایت تیم سوگلی دوباره زمینش نزنند
Iran (Islamic Republic of)
رامین
۰۸:۱۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شما من خودم به شدت به سبک بازی و توانمندی علی کریمی علاقه دارم اما چند بار برای جذب کریمی اقدام شد متاسفانه ایشون خیلی ناز کردن و مبلغ رو بالاتر گفتن که تیم استقلال از جذبش منصرف شد.
Iran (Islamic Republic of)
سلمان
۰۹:۲۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
هیچ کسی بزرگتر از نام استقلال نیست
