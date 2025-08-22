باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در نقلوانتقالات تابستانی با جذب یاسر آسانی، وینگر راست اهل آلبانی و موسی جنپو، وینگر سرعتی و قدرتی اهل مالی، تحرک تازهای به خطوط کناری خود بخشیده است. این خریدها معادلات ترکیب اصلی آبیپوشان را تغییر داده و حالا شرایط برای دو وینگر ایرانی تیم یعنی محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی دشوارتر از همیشه به نظر میرسد.
آسانی که سابقه بازی در فوتبال شرق آسیا را در کارنامه دارد و جنپو که به خاطر توان بدنی بالا و سرعتش شناخته میشود، گزینههای اصلی سرمربی برای حضور در ترکیب ثابت خواهند بود. همین مسئله باعث شده اسلامی و کوشکی برای بهدست آوردن جایگاه خود در ترکیب، با چالشی جدی مواجه شوند.
اکنون هر لغزش یا افت مقطعی از سوی این دو بازیکن جوان میتواند فرصت را برای رقبای خارجیشان فراهم کند و جایگاهشان در ترکیب اصلی را به خطر بیندازد. در عین حال، این رقابت سنگین میتواند به سود استقلال تمام شود، چرا که افزایش کیفیت و انگیزه در بالهای دو سمت زمین به بهبود عملکرد کلی تیم کمک خواهد کرد.
با این حال، فشار روانی ناشی از این رقابت برای بازیکنان ایرانی جوان استقلال کم نخواهد بود و آینده آنها در جمع آبیپوشان تا حد زیادی به عملکردشان در هفتههای آینده گره خورده است.