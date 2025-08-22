باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، سه نماینده ایران در تفنگ ۱۰ متر زنان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ۶۲۸.۶، فاطمه امینی با ۶۲۶.۸ و شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۴.۸ امتیاز به ترتیب در جایگاه هفدهم، بیست و نهم و سی و پنجم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب خدمتی، امینی و چهل امیرانی با ۱۸۸۰.۲ امتیاز در رده هشتم ایستاد.

تیم تفنگ زنان چین رکورد جهان را شکست .

همچنین در پایان دور مقدماتی تفنگ ۱۰ متر تیم چین با حضور سه تیرانداز کمتر از ۲۰ سال رکورد تفنگ ۱۰ متر تیمی جهان را شکست.

لیو یافی امتیاز ۶۳۵.۴، پنگ ژین‌لو امتیاز ۶۳۴.۶ و ژان لیوان امتیاز ۶۳۲ را ثبت کرد و در مجموع تیم چین توسط تیرانداز ۱۶ ساله، ۱۸ ساله و ۱۹ ساله خود با امتیاز ۱۹۰۲ رکورد جهان را شکست.

هدایت تیم ملی تفنگ ایران را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

پیش از این کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، سه نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.