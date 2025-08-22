قاضی آمریکا دستور برچیدن «آلکاتراز تمساح» که به دستور ترامپ برای نگهداری از مهاجران غیرقانونی ایجاده شده است، را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک قاضی فدرال آمریکا روز پنجشنبه، دولت ترامپ و دولت ایالت فلوریدا را از انتقال هرگونه مهاجر جدید به مرکز بازداشت معروف به «آلکاتراز تمساح» منع کرد و دستور داد بخش عمده این سایت برچیده شود، که به طور مؤثر این تأسیسات را تعطیل می‌کند.

دولت فلوریدا به سرعت اعلام کرد که از این تصمیم فرجام‌خواهی خواهد کرد.

این مرکز بازداشت در ژوئن تنها در مدت هشت روز با تخت‌های دوطبقه، قفس‌های سیمی و چادر‌های بزرگ سفید در یک فرودگاه رها شده در تالاب‌های اورگلیدز فلوریدا، که زیستگاه جمعیت بزرگی از تمساح‌ها است، به سرعت ساخته شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که قول اخراج میلیون‌ها مهاجر فاقد مدارک را داده است، ماه گذشته از این مرکز بازدید کرد و در مورد شرایط سخت آن لاف زد و شوخی کرد که این شکارچیان خزنده به عنوان محافظ خدمت خواهند کرد.

کاخ سفید به این تأسیسات لقب «آلکاتراز تمساح» داده است، که اشاره‌ای به زندان سابق جزیره‌ای در خلیج سانفرانسیسکو دارد که ترامپ گفته می‌خواهد آن را بازگشایی کند.

به گفته «کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی، برنامه‌ریزی شده بود که این مرکز ۳۰۰۰ مهاجر را در خود جای دهد.

اما این مرکز از سوی هر دو گروه طرفداران محیط زیست و منتقدان اقدامات سختگیرانه ترامپ در مورد مهاجرت، که این تأسیسات را غیرانسانی می‌دانند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

حکم جدید روز پنجشنبه توسط قاضی ناحیه «کاتلین ویلیامز» پس از دادخواستی که توسط «دوستان اورگلیدز» و «مرکز تنوع زیستی» علیه دولت ترامپ طرح شده بود، صادر شد.

این گروه‌های محیط زیستی استدلال می‌کنند که مرکز بازداشت، اکوسیستم حساس اورگلیدز را تهدید می‌کند.

ضرب‌الاجل شصت روزه

اوایل این ماه، ویلیامز دستور داده بود که ساخت‌وساز بیشتر در این مرکز به طور موقت متوقف شود.اکنون او به دولت ترامپ و ایالت فلوریدا - که توسط جمهوری‌خواه «ران دسنتیس» رهبری می شود، دستور داده است که تمام حفاظ‌های موقتی را که در این مرکز نصب شده است، در عرض ۶۰ روز برچینند، همچنین تمام تأسیسات روشنایی، ژنراتورها و سیستم‌های تصفیه ضایعات و فاضلاب.

این دستور همچنین «آوردن هر فرد اضافی به سایت که پیش از این در این سایت بازداشت نبوده است» را ممنوع می‌کند.

چندین بازداشت‌شده با AFP در مورد شرایط این مرکز، از جمله کمبود مراقبت‌های پزشکی، بدرفتاری و نقض حقوق قانونی خود صحبت کرده‌اند.

«لوئیس گونزالس»، یک کوبایی ۲۵ ساله که از داخل مرکز با AFP تماس گرفت، گفت: «حتی با حیوانات هم اینطور رفتار نمی‌کنند. این مثل شکنجه است.»

او اخیراً یک  سلول را با حدود ۳۰ نفر به اشتراک گذاشته بود، فضایی محصور شده با حصار‌های زنجیره‌ای که آن را به یک مرغدانی تشبیه کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: مهاجران غیرقانونی ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
نظرسنجی: اکثر آمریکایی‌ها از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ حمایت می‌کنند
توافق بازگرداندن مهاجران بین انگلیس و فرانسه اجرایی شد
لوموند: اوکراینی‌ها به دلیل سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در حال فرار از آمریکا هستند 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است