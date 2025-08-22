باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک قاضی فدرال آمریکا روز پنجشنبه، دولت ترامپ و دولت ایالت فلوریدا را از انتقال هرگونه مهاجر جدید به مرکز بازداشت معروف به «آلکاتراز تمساح» منع کرد و دستور داد بخش عمده این سایت برچیده شود، که به طور مؤثر این تأسیسات را تعطیل می‌کند.

دولت فلوریدا به سرعت اعلام کرد که از این تصمیم فرجام‌خواهی خواهد کرد.

این مرکز بازداشت در ژوئن تنها در مدت هشت روز با تخت‌های دوطبقه، قفس‌های سیمی و چادر‌های بزرگ سفید در یک فرودگاه رها شده در تالاب‌های اورگلیدز فلوریدا، که زیستگاه جمعیت بزرگی از تمساح‌ها است، به سرعت ساخته شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که قول اخراج میلیون‌ها مهاجر فاقد مدارک را داده است، ماه گذشته از این مرکز بازدید کرد و در مورد شرایط سخت آن لاف زد و شوخی کرد که این شکارچیان خزنده به عنوان محافظ خدمت خواهند کرد.

کاخ سفید به این تأسیسات لقب «آلکاتراز تمساح» داده است، که اشاره‌ای به زندان سابق جزیره‌ای در خلیج سانفرانسیسکو دارد که ترامپ گفته می‌خواهد آن را بازگشایی کند.

به گفته «کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی، برنامه‌ریزی شده بود که این مرکز ۳۰۰۰ مهاجر را در خود جای دهد.

اما این مرکز از سوی هر دو گروه طرفداران محیط زیست و منتقدان اقدامات سختگیرانه ترامپ در مورد مهاجرت، که این تأسیسات را غیرانسانی می‌دانند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

حکم جدید روز پنجشنبه توسط قاضی ناحیه «کاتلین ویلیامز» پس از دادخواستی که توسط «دوستان اورگلیدز» و «مرکز تنوع زیستی» علیه دولت ترامپ طرح شده بود، صادر شد.

این گروه‌های محیط زیستی استدلال می‌کنند که مرکز بازداشت، اکوسیستم حساس اورگلیدز را تهدید می‌کند.

ضرب‌الاجل شصت روزه

اوایل این ماه، ویلیامز دستور داده بود که ساخت‌وساز بیشتر در این مرکز به طور موقت متوقف شود.اکنون او به دولت ترامپ و ایالت فلوریدا - که توسط جمهوری‌خواه «ران دسنتیس» رهبری می شود، دستور داده است که تمام حفاظ‌های موقتی را که در این مرکز نصب شده است، در عرض ۶۰ روز برچینند، همچنین تمام تأسیسات روشنایی، ژنراتورها و سیستم‌های تصفیه ضایعات و فاضلاب.

این دستور همچنین «آوردن هر فرد اضافی به سایت که پیش از این در این سایت بازداشت نبوده است» را ممنوع می‌کند.

چندین بازداشت‌شده با AFP در مورد شرایط این مرکز، از جمله کمبود مراقبت‌های پزشکی، بدرفتاری و نقض حقوق قانونی خود صحبت کرده‌اند.

«لوئیس گونزالس»، یک کوبایی ۲۵ ساله که از داخل مرکز با AFP تماس گرفت، گفت: «حتی با حیوانات هم اینطور رفتار نمی‌کنند. این مثل شکنجه است.»

او اخیراً یک سلول را با حدود ۳۰ نفر به اشتراک گذاشته بود، فضایی محصور شده با حصار‌های زنجیره‌ای که آن را به یک مرغدانی تشبیه کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه