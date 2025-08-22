باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نیرو‌های امنیتی در منطقه خودمختار کردستان عراق، روز جمعه پس از چند ساعت درگیری مسلحانه، «لاهور شیخ جنگی»، چهره مخالف را بازداشت کردند.

این مقام که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت که جنگی، عضو خانواده بانفوذ طالبانی (یکی از دو خاندان حاکم در منطقه خودمختار) «تسلیم شد» در حالی که «برادرش بولاد از ناحیه پا مجروح و دستگیر شد.»

این دومین بازداشت یک چهره مخالف در سلیمانیه در کمتر از دو هفته گذشته است، که پس از بازداشت «شاسوار عبدالواحد»، رهبر حزب نسل جدید، در ۱۲ اوت صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری فرانسه