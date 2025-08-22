معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آماده‌باش کامل نیرو‌ها و اقدامات ویژه زیرساختی در جاده‌های منتهی به مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اروجعلی علیزاده اظهار داشت: این سازمان با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل سفر زائران، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده را در محورهای منتهی به مشهد مقدس شامل به‌سازی جاده‌ها، اصلاح نقاط پرتصادف، خط‌کشی و نصب حفاظ‌های ایمنی، روشنایی طولی و نقطه‌ای و هماهنگی با مجتمع‌های خدماتی و راه‌دارخانه‌های بین‌راهی انجام داده است.

وی با اشاره به استقرار نیروهای سازمان در پایانه‌ها و مسیرهای مواصلاتی، افزود: همکاران ما از روزهای گذشته در پایانه‌های مرزی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و محورهای منتهی به مشهد مستقر شده‌اند تا خدمات حمل‌ونقل و رفاهی زائران به‌صورت کامل ارائه شود.

علیزاده با تاکید بر رعایت ایمنی در سفرهای عمومی و شخصی، تصریح کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران فنی موظف به نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان بوده و رانندگان نیز موظف به رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی هستند.

وی خاطرنشان‌کرد: با تمهیدات اندیشیده‌شده، زائران می‌توانند سفر خود را با آرامش و اطمینان کامل آغاز و به مقصد برسند و امیدواریم این اقدامات نقش مؤثری در کاهش حوادث و بهبود کیفیت سفرها داشته باشد.

منبع: راهداری

