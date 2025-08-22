باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - غلامرضا صالحی گفت: تامین زمین‌ برای ساخت مسکن محروین در دستور کار ما قرار دارد وخوشبختانه در کشور و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۵۰ هزار واحد زمین برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد و در روستاها نیز با همکاری منابع طبیعی و راه و شهرسازی، ۶۰ هزار هکتار زمین شناسایی گردید.

وی اضافه کرد: تملک حدود ۴۰ هزار هکتار از این ۶۰ هزار هکتار قطعی شده و در راستای ساخت مسکن اقشار کم درآمد و گروه های حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مسکن کشور در ادامه با اشاره به ساخت مسکن محروین در سطح کشور تصریح کرد: در سال گذشته با تلاشی که همکاران من در سراسر کشور داشتند، یک رکورد جدید را به ثبت رساندیم، بالغ بر ۱۶ هزار واحد مسکن رو در شهرها و ۱۴ هزار واحد رو در روستاها شروع به ساخت گردید که این یک کورد واقعاً بی‌سابقه است، امسال نیز در کشور همین برنامه ادامه دارد، ۳ هزار واحد مسکن محرومین در شهرها و روستاها ساخته خواهد شد.

غلامرضا صالحی ادامه داد: اعتبار مسکن محرومین با همکاری بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که حدودا همین مبلغ نیز از منابع داخلی بنیاد توزیع گردید که ۱۰۰ درصد آن تخصیص یافت و خوشبختانه در سال جاری این رقم اعتباری به ۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که تاکنون حدود ۵۰ درصد از این مبلغ تخصیص یافته و مابقی نیز در ماه های آینده تخصیص خواهد یافت و بنیاد مسکن هم نیز از محل فروش زمین های حساب ۱۰۰ به همین میزان اختصاص خواهد داد تا بتوانیم یک حرکت مهم و بزرگی را انجام دهیم.