باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با ایام اربعین حسینی، ده‌ها موکب مهاجرین افغانستانی در شهرهای مختلف عراق برپا می‌شود و به زائران امام حسین(ع) خدمات‌رسانی می‌کنند.

موکب‌های مهاجرین در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و کاظمین با برنامه‌هایی همچون توزیع غذای گرم در سه وعده، فراهم‌کردن محل استراحت، برگزاری مجالس مذهبی و عزاداری و طرح مباحث دینی، از زائران پذیرایی می‌کنند.

بخشی از موکب‌ها از روز اربعین فعالیت خود را آغاز کرده و خدماتشان تا پایان ماه صفر ادامه دارد. این موضوع به‌ویژه برای زائران افغانستانی و مهاجرین مقیم ایران که بیشتر در روزهای پایانی ماه صفر به عراق مشرف می‌شوند، اهمیت دارد.

موکب خدام‌الحسین افغانستانی نیز طی سال‌های اخیر همزمان با روز اربعین کار خود را آغاز کرده و تا پایان ماه صفر پذیرای زائران است.