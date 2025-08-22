باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین علیدادی در بخش ابتدایی خطبههای خود به نقش اساسی ائمه اطهار (ع) در تکامل نسل بشر، به ویژه شیعیان، اشاره کرد.
وی افزود: امامان معصوم (ع) تمام همت خود را برای هدایت جامعه بشری بر مبنای پیام الهی به کار گرفتند تا مبانی دین عملیاتی شده و از شبههافکنی و تحریف آن جلوگیری شود.
امام جمعه کرمان با اشاره به نسلکشی مردم توسط ظالمان عالم، تأکید کرد: در شرایطی که دنیا و سازمانهای مدعی حقوق بشر سکوت کردهاند، مسلمانان وظیفه دارند از مظلومان دفاع کنند.
وی در ادامه به نیاز جامعه امروز به همدلی و وحدت اشاره کرد و افزود: همانطور که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی شاهد این وحدت بودیم، امروز نیز باید انسجام کشور حول محور رهبر معظم انقلاب حفظ و تقویت شود، چرا که برخی به دنبال تضعیف این وحدت و دوقطبی کردن کشور هستند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی همچنین با ابراز نگرانی از تلاش برخی برای آسیب زدن به عفت عمومی، از متولیان خواست به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان، ضمن گرامیداشت مقام حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، بر لزوم توجه به آخرت تأکید کرد و این دنیای پر زرق و برق را فانی دانست.
وی با بیان اینکه با گذشت قرنها از بعثت پیامبر اسلام (ص)، همچنان شاهد آثار تحولی ایشان در جامعه بشریت در همه زمانها و مکانها هستیم، افزود: یکی از مهمترین ارکان این تحول، شعار محوری دین اسلام یعنی «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» است؛ شعاری که اقرار به اطاعت از خداوند و وحدت حول محور خالق هستی دارد و طاغوتیان و زورگویان همواره از آن هراسیدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی خاطرنشان کرد: امروز نیز مستکبران از بیداری ملتها که پیروان رسول اسلام بر آن تأکید دارند، میهراسند و لذا مسلمانان وظیفه دارند راه پیامبر عظیمالشأن را ادامه دهند.
در پایان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان، مقام شهیدان اندرزگو و لاجوردی، فرارسیدن روز پزشک، سالروز هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه و روز جهانی مساجد را گرامی داشت.