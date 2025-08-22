جمعیت هلال‌احمر نسبت به وقوع رگبار شدید، سیلاب، طوفان شن و گرمای بی‌سابقه در برخی استان‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، نیمه شرقی سواحل دریای خزر به‌ویژه گلستان و مازندران امروز (۳۱ مرداد) در معرض رگبارهای شدید و احتمال آب گرفتگی و سیلاب قرار دارند.

همچنین در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان وقوع طوفان شن و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. استان‌های سمنان و اصفهان نیز درگیر پدیده گردوخاک خواهند بود.

در مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تداوم گرمای بی‌هنجار انتظار می‌رود و در تهران نیز دمای هوا بالاتر از حد نرمال افزایش خواهد یافت.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آماده‌باش نیروهای عملیاتی و ناوگان لجستیکی این جمعیت، توصیه کرد شهروندان در شرایط بارش‌های شدید از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند تا خطر سیلاب کاهش یابد.

در زمان وقوع طوفان شن و گردوخاک، مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت امکان در فضاهای بسته بمانند تا از خطرات احتمالی و مشکلات تنفسی در امان باشند.

شهروندان باید مصرف آب کافی را جدی گرفته و از پوشش سبک و روشن استفاده کنند و تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کنند.

در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، هموطنان می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

برچسب ها: هشدار هلال احمر ، توفان ، سیل
خبرهای مرتبط
فاجعه آب‌وهوایی در ایتالیا + فیلم
سیل ۵۰ پاکستانی را به کام مرگ کشاند + فیلم
بارش‌های سیل‌آسا در هند ده‌ها تن را به کام مرگ کشاند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
تا یکم میخاد بارون بیاد زودی هشدار میدید همین کارا رو میکنید که تو مملکت بارون نمیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
قبلا هواشناسی هشدار می داد
۰
۰
پاسخ دادن
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)