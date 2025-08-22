باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل، ادعا کرد که گروه تروریستی داعش در افغانستان کاملاً نابود شده و دیگر تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب نمی‌شود.

«ذبیح‌الله مجاهد» این اظهارات را در حالی مطرح کرده که نمایندگان شماری از کشورها در شورای امنیت، تاکید کرده بودند که داعش و برخی گروه‌های دیگر همچنان در افغانستان حضور داشته و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای هستند.

همچنین سخنگوی طالبان، گزارش‌های منتشرشده درباره تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس دینی دختران در افغانستان را رد کرد و گفت که چنین تصمیمی در سطح ریاست امارت اسلامی گرفته نشده است.

این در حالی است که پیش از این، «عباس استانکزی» معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، ادعا کرده بود که اعضای داعش شاخه خوراسان پس از آموزش و تجهیز در پاکستان، برای انجام حملات تروریستی به خاک افغانستان اعزام می‌شوند.